Stor mystik om Tour-hold

Opdateret klokken 12.43: EF Education har endelig udtaget det hold, der på fredag stiller til start i årets Tour de France. Danske Magnus er iblandt.

Mens alle andre Tour de France-hold for længst har udtaget de otte ryttere, der i år skal deltage i verdens største cykelløb, ser EF Education, der råder over danske Magnus Cort, ud til at trække den til det sidste.

Med under seks timer til, at den officielle holdpræsentation i Tivoli finder sted, har EF Education nemlig fortsat ikke offentliggjort sit endelige hold.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra det amerikanske storhold i forhold til, hvad ventetiden skyldes, men de er ikke vendt tilbage.

Men går man at frygter for, at Magnus Cort ikke vil være at finde på scenen i Tivoli senere i aften, så kan man godt tage det roligt.

For den 29-årige dansker er efter al sandsynlig blandt EF Educations otte ryttere.

Onsdagens holdpræsentation i Tivoli sættes i gang onsdag klokken 17.45, inden det fredag så endelig går løs med 1. etape, der byder på en 13 kilometer lang enkeltstart.

Indtil da kan du følge med i alt, hvad der sker omkring Touren i Danmark i Ekstra Bladets liveblog lige her.

