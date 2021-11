Stor nedtur: Tinkov får milliard-bøde

Fælden er klappet for Oleg Tinkov - og den er klappet hårdt.

Den farverige tidligere ejer af cykelholdet Tinkoff-Saxo er nemlig blevet dømt for skattesvindel i USA, og det koster ham en bøde på mere end tre milliarder kroner.

Det skyldes, at Tinkov har skjult nogle fortjenester for det amerikanske skattevæsen, som han ellers skal opgive sine indtægter til. Han har nemlig siden 1996 været amerikansk statsborger og er derfor forpligtet til at gøre det.

Det hele drejer sig om indkomståret 2013, hvor han gik fra at være medsponsor for Bjarne Riis' cykelhold til at købe det af danskeren for at køre det videre i tre sæsoner.

Den 53-årige russer milliardær har til det amerikanske skattevæsen opgivet sin indkomst i 2013 til beskedne 1,3 millioner kroner, mens hans samlede værdier ikke oversteg 13 millioner kroner.

Der glemte han bare lige de syv milliarder kroner, han det år tjente på sine virksomheder det år. Det ville have udløst en skattebetaling på lige knap 1,6 milliarder kroner.

På grund af den unddragelse blev han i 2019 stævnet af den amerikanske stat, og sidste år blev han forsøgt udleveret fra London, hvor han har boet de seneste år. Men han slap bl.a. med begrundelse i sin leukæmi-sygdom, og han betalte såmænd også en kaution på 175 millioner kroner for ikke at blive fængslet i England, da der var udsendt en arrestordre på ham.

Der blev dog ført en retssag, og Tinkov havde indstillet sig på at betale det skyldige beløb, men dertil løb renters rente og en en voldsom bøde på knap 900 millioner kroner, og han ender derfor med at skulle betale over tre milliarder kroner - helt præcist 3.251.135.237 kroner.

Og det har han så gjort, meddeler justitsministeriet i en erklæring.

Oleg Tinkov kom med bulder og brag ind i danskernes bevidsthed i sommeren 2012, hvor hans bank, Tinkoff Bank, indgik som medsponsor med Saxo Bank på det cykelhold, Bjarne Riis ejede.

Gennem et par år optrappede han sit sponsorat, inden han i slutningen af 2013 købte holdet og senere fyrede Riis fra.

Efter 2016-sæsonen lukkede han dog holdet, efter at han flere gange havde påpeget, at cykelsportens økonomiske model ikke hang sammen, og at man derfor ikke kunne tjene penge ved at være holdejer.