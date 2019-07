Stor overraskelse: Sparker røv på hele feltet!

Jumbo-Visma er godt nok kommet blæsende fra start i dette års Tour de France.



Lørdag leverede Mike Teunissen en kæmpe-sensation, da han tog røven på de hurtige favoritter og spurtede først over stregen.



Dagens anden etape blev anledning til endnu en ordentlig omgang jubel i den hollandske lejr, da de rundbarberede konkurrenterne på dagens 27,6 kilometer lange holdtidskørsel i Belgien. Anden etapesejr på to dage og endnu en dag med Mike Teunissen i gult i morgen.



Jumbo-Vismas start på Touren imponerer også Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen.

Det kører på skinner for Jumbo-Visma. Foto: Ritzau Scanpix

- Det er meget overraskende. Ikke at de kører stærkt, men det er overraskende, at de i den grad sparker røv på hele feltet. De ender 20 sekunder foran nummer to. Derfra er der 20 sekunder fra nummer to og ned til nummer 10 på etapen.- Det, de laver, er altså særklasse på så hurtig en tidskørsel. Det er lige før, de tjener et sekund pr. kilometer. Det er en stor tidsforskel at lave. Der er nogen folk på det hold, der lige har tjent hele deres årsløn ind. Tony Martin og Wout van Aert gjorde det virkelig godt.

- De skal bære sig dumt ad, hvis de skal miste trøjen de næste par dage. Van Aert ligner en favorit til at overtage trøjen allerede på 3. etape. Det er altså nogle stejle, lede sataner, der venter dem mandag. Jeg vil derfor ikke være overrasket, hvis Teunissen overlader den gule trøje til van Aert, og at van Aert kører med om sejren på 3. etape.

- Ellers hæfter jeg mig ved den store jævnbyrdighed på dagens etape. Det er fint for cykelløbet, at alle de store favoritter mere eller mindre er indenfor 45 sekunder. Der er lige Bardet og Porte, der smed for meget, og også Movistar skuffer i dag. De er vel næsten den største skuffelse i dag.



- De kørte så stærkt, som de kunne. Der mangler bare lige et par store motorer på holdet, og det ændrer ikke på, at de er bagefter nu, og at de skal ud og vinde tid.

- Bernal er 20 sekunder efter Steven Kruijswijk (som er den bedst placerede af forhåndsfavoritterne til Toursejren, red.), og han skal vel bare sparke to gange til pedalerne i bjergene, så har han hentet de 20 sekunder på hollænderen.

Fuglsang havde en ok dag på sadlen i dag. Foto: Claus Bonnerup/ Ritzau/Scanpix

- Astana kører bedre end forventet, når man tænker på de kort, de var tildelt inden. Det var godt at se Fuglsang køre igennem i sine føringer. Han er ikke hundrede procent, for så havde han taget længere føringer. Men Astana smider kun 20 sekunder til Ineos. Det var mindre, end jeg havde troet på forhånd, så det er mere end godkendt.- Jeg synes også, at danskerne gør det godt i dag. Asgreen, Mads Würtz og Søren Kragh er alle godt kørende, og det er altså nogle store motorer, de har de drenge. De gør det godt og udfylder i den grad den rolle, de var tiltænkt.

Armstrongs dystre Fuglsang-dom: - Det er slut nu

--------- SPLIT ELEMENT ---------



Her følger Michael Rasmussen Top og Flop fra dagens etape:





Jumbo har været flyvende. Foto: Ritzau Scanpix

Dagens Top: Jumbo-Visma.

- Det kan ikke være anderledes, når de i den grad maltrakterer et felt på den holdtidskørsel og så endda med den gule trøje ombord. Det er flot, og de var bare bedst.





Det spiller ikke på Tour-outsideren Richie Portes hold, Trek-Segafredo. Foto: Ritzau Scanpix

- De fortsætter, hvor forårssæsonen er sluttet og skuffer nok en gang. De skulle nok have snuppet en ekstra kop kaffe til morgenmaden fra deres hovedsponsor til at at komme ud af af starthullerne.

- Det har været symptomatisk for hele sæsonen indtil nu. De har generelt underpræstereret hele sæsonen, og søndag var ingen undtagelse.



- Kim Andersen (Treks danske sportsdirektør, red.) havde inden etapen ellers sagt, at han var glad for ruten, og at den var perfekt. Det var den også. - for de andre...

Kaotisk start: - Det er ret vildt

Kæmpe skænderi hos danskerhold: - Det gør man bare ikke

Se også: Gul triumf: Smadrer konkurrenterne