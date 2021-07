Stor sejr efter stjernens exit

Efter en lang dag i udbrud kørte Nils Politt (Bora) sig til en flot sejr på 12. etape i Tour de France.

På de sidste 50 kilometer var den 27-årige tysker den mest aktive blandt de 13 ryttere, der havde fået lov at tage på togt, og helt fortjent kørte han alene over stregen i Nîmes.

Harry Sweeny (Lotto Soudal) og Imanol Erviti (Movistar) forsøgte sammen at indhente Politt på de sidste 12 kilometer, men det tyske wattmonster åd sig selv og havde blikket stift rettet mod målstregen.

På den måde udbyggede han stille og roligt sit forspring og henviste Erviti og Sweeny til henholdsvis anden- og tredjepladsen.

Nils Politt tog etapesejren på 12. etape i Tour de France. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Det er tyskerens kun anden sejr i karrieren. Han har tidligere vundet en etape i Tyskland Rundt. Han har desuden kørt sig ind på andenpladsen i forårsklassikeren Paris-Roubaix.

Feltet kom udramatisk i mål næsten 16 minutter efter Nils Politt.

Jumbo-Visma-mandskabet tog fronten og ekspederede danske Jonas Vingegaard sikkert i mål. Der skete ingen forskydninger i klassementet, hvor den 24-årige thybo fortsat er nummer tre.

Det helt store spørgsmål forud for etapen var, om Quick-Step ville genoptage rekordjagten. Efter tre sejre i år kan Mark Cavendish med én sejr mere tangere Eddy Merckx’ rekord på 34 etapesejre i Tour de France.

Det spørgsmål blev lynhurtigt besvaret, og svaret var nej. Efter lidt ballade i sidevinden på de første kilometer slap 13 ryttere af sted i udbrud. Quick-Step havde Julian Alaphilippe med og dermed en undskyldning for ikke at føre i feltet.

Udbryderne fik lov at bygge et forspring på over ti minutter, og det stod hurtigt klart, at etapevinderen skulle findes blandt de 13 forreste, som arbejdede godt sammen, indtil der var 50 kilometer tilbage.

Nils Politt var første mand til at bryde stilstanden, og derefter angreb rytterne på skift, indtil Politt slap fra de andre sammen med Imanol Erviti, Stefan Küng (FDJ) og Harry Sweeny.

Inden målstregen blev Stefan Küng skilt fra frontgruppen, og med knap 12 kilometer igen stak Nils Politt af fra de Erviti og Sweeny.

Duoen gjorde alt for at indhente tyskeren, som trådte alt, hvad han havde lært og kørte jublende over målstregen.

Det er en stor sejr for Nils Politt og Bora, som inden torsdagens etape måtte sige farvel til stjernen Peter Sagan.