Stor stjerne smidt ud af Touren

GAP (Ekstra Bladet): Luke Rowe og Tony Martin fuldfører ikke Tour de France i år.

De to er nemlig blevet smidt ud af Touren onsdag aften, efter at de mod slutningen af 17. etape var involveret i en hændelse.

De sad begge i feltet, der var sat med 20 minutter, og det var en manøvre fra Ineos-rytteren Rowe, der afstedkom episoden.

Waliseren forsøgte at køre sig frem i feltet forbi Tony Martin, der sad sammen med sit Jumbo-Visma-hold. Han så Rowe køre frem og kørte så direkte ind foran ham, så han kørte ned i rabatten.

Luke Rowe var tit at finde i frontet af Tour-feltet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Da Rowe kom op på vejbanen igen, gentog episoden sig - hvorefter han forsøgte at fælde Martin.

Tony Martin reagerede på den måde, fordi Rowe tidligere på etapen havde skubbet Jumbo-Visma-kaptajn Steven Kruijswijk på tværs af feltet - formentlig som en afstraffelse for at holdet ifølge Rowe havde sat sig lige oven i Ineos-toget.

Begge ryttere var vigtige hjælperyttere for deres respektive kaptajner, Steven Kruijswijk og Geraint Thomas.Såmænd også på de kommende bjergetaper, hvor de skulle bruge deres kræfter på de fladere stykker. Men den hjælp må de to nu undvære

Tourens pressemand Fabrice Tiano bekræfter over for Ekstra Bladet, at UCI-kommissærerne har truffet beslutning om at ekskludere begge ryttere, men der er for nuværende ikke kommet et officielt kommuniké.

Ekstra Bladet følger sagen...

