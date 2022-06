Stor Tour-ændring: Skrotter corona-regel

Modsat sidste år vil et helt Tour-hold ikke blive smidt ud af i løbet i tilfælde af to positive coronaprøver, oplyser Den Internationale Cykelunion (UCI) tirsdag

To positive corona-tilfælde, og hele holdet er ude.

Sådan lød den stramme regel under sidste års Tour de France, hvor coronavirussen i den grad var til stede. Men sådan bliver det ikke i år.

For på trods af adskillige tilfælde af coronavirus hos en lang række ryttere de seneste uger - og et tilfælde hos en Tour-rytter mandag aften i København - bliver reglen nu skrottet.

Det oplyser Den Internationale Cykelunion (UCI) tirsdag i forbindelse med retningslinjerne til årets Tour de France.

Det er første gang, at unionen opdaterer retningslinjerne siden 24. januar i år og udover den stramme corona-regel, der nu er fortid, er der også tale om to nye obligatoriske bestemmelser:

To dage før løbsstart skal alle på holdet - både ryttere og personale - kunne præsentere mindst én negativ antigentest.

På løbets hviledage (med undtagelse af eventuelle rejsedage) skal alle på holdet ligeledes kunne fremvise en negativ antigentest.

For at stille til start i København fredag skal alle 176 ryttere altså kunne fremvise en negativ coronatest onsdag, ligesom det samme skal ske på Tourens to hviledage.

Er en hurtigtest positiv, skal den efterfølgende bekræftes ved en PCR-test. Derefter skal det besluttes mellem en pågældende rytters holdlæge, løbets coronalæge og UCI's medicinske direktør, om rytteren skal isoleres.

Det fremgår ikke klart af de opdaterede retningslinjer, hvornår en rytter, der er testet positiv for coronavirus, skal fjernes fra løbet.

Derudover understreger UCI, at der stadig er krav om mundbind, ligesom man fortsat skal holde afstand og spritte hænderne ofte.

