Stor Tour-bekymring: - Det er noget rod

Jonas Vingegaard har skruet op for forsigtigheden sammen med holdkammeraterne på Jumbo-Visma, efter en af mandskabets sportsdirektører er testet positiv for corona

Mundbindet blev smidt lige så snart, Jonas Vingegaard havde sat sig.

Der er trods alt enkelte fordele ved elektroniske pressemøder, og han kunne selv smile af situationen.

Men den alvorlige mine kom frem få sekunder senere. For frygten for corona bliver nok engang et tema ved dette Tour de France.

Onsdag morgen kom det frem, at Vingegaards eget hold, Jumbo-Visma, var blevet ramt. En af mandskabets sportsdirektører, Merijn Zeeman, afleverede en positiv test før afgang mod København, og så var den rejse annulleret.

- Det er selvfølgelig noget rod, og det betyder også, at vi er endnu mere påpasselige med, at vi ikke får det ind i ryttergruppen, siger Vingegaard.

Det danske klassementhåb erkender, at smitterisikoen pludselig er blevet et voksende tema her få dage før starten på årets store mål.

- Jeg er selv blevet testet flere gange, og de prøver været selvfølgelig været negative. Men det giver da lige en advarsel om, hvad der rent faktisk kan ske, og det gør, at vi skal være endnu mere påpasselige i forhold til de næste tre uger.

Det synspunkt deler Jumbo-Vismas sportsdirektør Grischa Niermann, som - modsat sin uheldige kollega i Holland - er nået frem til Danmark.

- Det bringer stress ind på holdet, for man ved ikke, hvad der kommer til at ske, eller hvornår det kan komme. Jeg så ham (Zeeman, red.) for to uger siden, så det burde ikke være noget problem, siger Niermann og tilføjer, at alle på Jumbo-Visma testede negativ, før de fløj til København.

- Vi må bare erkende, at corona nok er noget, der vil få indflydelse på Touren i år. Det, der skete i Schweiz Rundt, skræmte os lidt. At corona stadig ikke er ovre, og at der stadig er en chance for, at enten personale eller ryttere tester positiv under Touren, og så vil det formentlig være slut.