Stor triumf: Danskere i forrygende sæsondebut

Der var mere hæder på banen til de to danske cykelryttere Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen søndag i Hviderusland.

Her sørgede parret således for at vinde guld i parløb i sæsonens første World Cup-afdeling i Minsk.

Det danske par tog en omgang på feltet som det første par på dagen, hvilket gav 20 point og sendte dem i front, skriver feltet.dk.

Mørkøv og Norman Hansen kunne derefter ikke trues og vandt med 52 point og otte point ned til det franske par, mens de to spaniere blev nummer tre 11 point efter danskerne.

Fredag vandt det danske hold i 4000 meter holdforfølgelsesløb guld i Minsk, og her var Lasse Norman Hansen også vanen tro en del af holdet.

Han vandt sammen med Michael Mørkøv EM-guld i parløb tidligere i oktober, hvor det også blev til guld til det danske hold i 4000 meter holdforfølgelsesløb.

Ved EM hentede Danmark i alt tre guldmedaljer og en sølvmedalje.

