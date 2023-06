Stor TV 2-ændring: Nu kan du lytte til Vingegaard

Når Tour de France denne sommer transmitteres på TV 2, får seerne lov til at lytte med i dele af radiokommunikationen mellem holdbiler og ryttere.

Det skriver TV 2 i en pressemeddelelse.

Der bliver ikke tale om medhør, men om kurateret indhold, da det er en balance mellem at give seerne noget ekstra uden at ødelægge strategierne for de medvirkende hold, forklarer tv-stationen.

Det franske tv-selskab France Télévisions, som producerer Tour de France, får fri adgang til kommunikationen, som bliver samlet i deres sendevogn.

Her udvælger nogle moderatorer i tv-produktionen, hvilke informationer der kan deles, og hvornår det er mest hensigtsmæssigt.

Herefter vil det blive vist på skærmen med en grafik med tekst og en lydfil, så seerne kan høre, hvad der blev sagt mellem rytterne og sportsdirektørerne i bilerne.

Fænomenet er allerede kendt fra Formel 1-transmissioner.

- Vi håber, det vil give danskerne et endnu større indblik i det taktiske spil på holdene i Tour de France, siger TV 2's chefredaktør på Tour de France, John Jäger.

- I forvejen er vores kompetente kommentatorer og eksperter fantastisk dygtige til at forklare det, men det skulle gerne give ekstra kolorit på hele seeroplevelsen at høre en sportsdirektør blæse til angreb eller bande over, at et udbrud ikke er kørt ind endnu.

Touren begynder i Bilbao 1. juli og slutter i Paris 23. juli.

