Stor tvivl om superstjerne: - Svært at tro

Det er nu kun lidt mere en måned til, at Tour de France begynder.

Som optakt til verdens største cykelløb har det været planen, at slovenske Tadej Pogacar skal køre Tour of Slovenia.

Han har dog den seneste tid siddet ude med et brækket håndled efter Liège-Bastogne-Liège i april, og derfor er det tvivlsomt, om han når at blive klar til løbet i hjemlandet.

- Vi må se, hvordan han reagerer, når han sætter sig på landevejscyklen, men det er svært at tro, at han bliver klar til Tour of Slovenia, siger Pogacars sportsdirektør for UAE Team Emirates, Andrej Hauptman, til det slovenske medie RTV Slo.

Tour of Slovenia køres fra 14. juni-18. juni. Alt tyder derfor på, at den dobbelte Tour-vinder ikke kommer til at køre nogen løb, inden Tour de France begynder.

Verdens bedst betale cykelrytter har ikke haft en optimal optakt til Tour de France. Foto: Claus Bonnerup

Snart på cyklen igen

Den seneste tid har Pogacar med en skinne på armen holdt formen ved lige ved blandt andet at bruge hometrainer, løb, træning i en pool og styrkeøvelser, hvilket han også har dokumenteret på Instagram.

Sportsdirektøren fortæller, at Pogacar snart kan træne udendørs på cyklen igen og tilslutter sig fredag holdkammeraterne til højdetræning i spanske Sierra Nevada.

Den forsvarende Tour de France-vinder, Jonas Vingegaard, er lige nu på højdetræningslejr samme sted og kører Critérium du Dauphiné fra 4. juni-11. juni som optaktsløb.