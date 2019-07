Store Astana-drømme: Fuglsang har planen klar

Jakob Fuglsangs drøm er at tage tid på La Planche des Belles Filles, hvor Astana har vundet de to seneste etaper

COLMAR (Ekstra Bladet): Når der torsdag står bjerge på menuen, er der for Astana tale om en lidt speciel etape.

Der er nemlig mål på stigningen La Planche des Belles Filles, hvor de to seneste sejre er gået til ryttere i den lyseblå Astana-trikot. Det skete i 2014, hvor Vincenzo Nibali triumferede, og igen i 2017, hvor Fabio Aru sejrede.

- Ja, denne etape er lidt specielt for os, for vi har vundet de seneste to gange, vi har været der. Med Nibali og med Aru. Og man siger jo aldrig to uden også at sige tre. Ha ha. Så måske er det vores taktik, siger sportsdirektør Dimitrij Fofonov.

Han erkender dog, at Jakob Fuglsangs forfatning er en kæmpe ubekendt, men faktisk kan den danske kaptajn opliste et succeskriterie, der måske ikke er lige så ambitiøst som en etapesejr - men tæt på.

- Det er at vinde tid, lyder det fra danskeren.

Han havde en okay dag på cyklen onsdag, men manglede lige det sidste.

- Jeg følte mig lidt skæv i kroppen i dag. Jeg følte, at jeg sad og trådte lidt skævt, men mon ikke vi kan klare det til i morgen.

Den mærkelig følelse er dog ikke noget, der bekymrer den 34-årige dansker.

- Nej, det er det ikke. Det er dagsformen – vi skal nok få styr på det, forsikrer han.

