Store stjerner krydser klinger: - Det bliver et fantastisk cykelløb

I skyggen af et hæsblæsende VM og et historisk begivenhedsrigt Paris-Roubaix ligger årets sidste World Tour-løb Lombardiet Rundt og gemmer sig - men man skal ikke tage fejl.

Der er lagt op til et landevejsbrag af de helt store, når rytterne lørdag formiddag triller ud på stigningerne i det nordlige Italien.

Det mener Thomas Bay, der er tidligere cykelrytter og nu kommentator på Discovery.

- Det bliver et fantastisk cykelløb, siger Thomas Bay.

- Det er et sindssygt svært løb at vinde. Det er så langt og hårdt, at der vil ske udskilning, og man vil se de store favorithold lægge pres på for at gøre løbet hårdere og hårdere.

Lombardiet Rundt er en af cykelsportens fem såkaldte monumenter, som også tæller blandt andre Flandern Rundt og Paris-Roubaix. I år er løbet 239 kilometer langt, og rytterne skal forcere flere stigninger af forskellig karakter.

Sidste år vandt Jakob Fuglsang. Det gør han ikke i år, for han er ikke med.

Det er til gengæld flere af cykelsportens helt store stjerner. Den nyslåede verdensmester, Julian Alaphilippe, kommer med sit Quick-Step-hold, som også rummer formstærke Joao Almeida og fænomenet Remco Evenepoel.

Tour de France-vinderen Tadej Pogacar kommer med et frygtindgydende UAE-hold, og Vuelta a Espana-vinderen Primoz Roglic fra Jumbo-Visma har taget Jonas Vingegaard med som sin højre hånd.

- Det er kun de største, der vinder det her løb, og uden at forklejne Jakobs sejr sidste år, så stiller rigtig mange af sæsonens allerstærkeste ryttere til start i år, og det gør de for at vinde, siger Thomas Bay, der har en favorit.

- Pilen peger på Primoz Roglic. Han er en maskine. Når han sætter sig noget for, er han vild. Hvis han slipper for uheld, er han med i finalen.

- Det er værd at bemærke, at løbet ikke slutter opad, så hvis man får ballerne med over den sidste stigning, så er det helt åbent. Her har Roglic den fordel, at han kan spurte, siger Thomas Bay.

Primoz Roglic har i den seneste uge vist sig stor styrke i de italienske løb Milano-Torino og Giro dell'Emilia, som han vandt foran flere af de øvrige favoritter til Lombardiet Rundt.

Thomas Bay forventer dog ikke, at det er Jumbo-Visma, der tager teten fra start. Det har Quick-Step derimod haft for vane at gøre i denne sæson, og særligt én rytter vil tiltrække sig opmærksomhed.

- Det store spørgsmål i 2021 er, hvornår Remco Evenepoel angriber, siger han med henvisning til, at belgieren ofte spiller med musklerne tidligt på ruten.

Men det er ikke kun Thomas Bay, der vil være opmærksom på Evenepoel tidligt i løbet. Det vil de andre hold også, og det kan gøre løbet hårdt.

- Det gælder måske om at komme Quick-Step i forkøbet med et udspil - og så får vi et vildt cykelløb, siger Thomas Bay.

Ingen danskere er oplagte vindere. Jonas Vingegaard skal hjælpe Primoz Roglic, men har vist form, der kan sende ham med i finalen. Niklas Eg, Andreas Stokbro og Christopher Juul-Jensen har hjælperoller på henholdsvis Trek, Qhubeka og BikeExchange.

Den eneste, der umiddelbart får fri til at blande sig, hvis han kan, er 23-årige Andreas Kron fra Lotto Soudal, vurderer Thomas Bay.

- Der skal en stokkonservativ sportsdirektør til at sige, at han ikke får en fri rolle. Jeg glæder mig rigtig meget til at se ham.

- Selv om han er nyprofessionel, så passer de her lange og hårde løb ham rigtig godt. Han skal nok lidt på forkant, for et par af stigningerne er lige skrappe nok for ham, men han er i fremragende form og har en god løbsnæse, så han har en chance for at køre finale – og så er alt muligt.

Andreas Kron blev for nylig femmer i et italiensk løb, hvor han kom i mål med blandt andre Tadej Pogacar.