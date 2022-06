Storebæltsbroen lukker i fem timer for Tour de France-feltet

Storebæltsbroen lukker i fem timer for almindelig trafik, når cykelryttere skal passere den i forbindelse med anden etape af cykelløbet Tour de France på lørdag.

Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Anbefalingen er, at man så vidt muligt undlader at køre over Storebæltsbroen på lørdag, hvis man eksempelvis skal afsted på ferie. I stedet kan man gøre det dagen før eller dagen efter, anbefaler ministeriet.

Sidste chance for at køre over broen er klokken 12.30 på lørdag. Fra klokken 13.00 og frem til klokken 18.00 vil der være spærret helt for biltrafik.

- Der er grund til at være meget ærlig om, at der kan opstå massive trafikale udforinger som følge af arrangementet, siger transportminister Trine Bramsen (S) i meddelelsen.

- Skal man nå et fly i en lufthavn eller et arrangement, der starter til et bestemt tidspunkt, er der særlig grund til stor opmærksomhed.

Motorvejen på begge sider af broen bliver spærret ved henholdsvis Nyborg V og Slagelse V.

Tour de France-deltagerne skal køre de første tre etaper af løbet på dansk jord.

Den første afvikles i København på fredag, mens den tredje foregår i Sydjylland om søndagen.

Hvis man har tænkt sig at være tilskuer til en af de tre etaper, så anbefaler Vejdirektoratet, at man allerede nu begynder at planlægge sin tur i bil eller autocamper.

Man kan blandt andet tænke over, hvornår man har tænkt sig at tage hjemmefra, samt hvor det er bedst at parkere. Der vil nemlig være tung trafik i og omkring de byer, hvor cykelrytterne passere.

Har man specifikt tænkt sig at overvære anden etape, der køres fra Roskilde til Nyborg, så vil det være en god idé at bestille en parkeringsplads på forhånd, hvis man vil stå i byerne.

Det vil ikke være tilladt at holde eller standse på selve kørebanen langs cykelruten. Også af denne grund er det vigtigt at tænke over, hvor man vil parkere.

