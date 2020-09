Storebror så ikke Søren Kraghs Tour-triumf

Asbjørn Kragh Andersen var ude at træne, da hans lillebror og holdkammerat vandt sin anden Tour-etape, men han havde luret, at noget ville ske

CHAMPAGNOLE (Ekstra Bladet): Mens Asbjørn Kragh Andersen sad klinet til skærmen hjemme i Kolding, da hans lillebror i lørdags vandt karrierens største sejr med sin etapetriumf i Lyon, sad han fredag selv i sadlen, da Søren Kragh Andersen gentog sin bedrift og blev den blot tredje dansker i historien, der har vundet to etaper i samme Tour de France.

- Jeg har intet set. Jeg er først lige stået af cyklen, så jeg aner faktisk ikke, hvordan det hele forløb, sagde Asbjørn Kragh Andersen, da Ekstra Bladet fangede ham sent fredag eftermiddag.

- Det må sgu godt blive en vane at komme hjem til sådan en nyhed efter træning. Det er jo verdensklasse, hvad Søren har præsteret, sagde Sunweb-rytteren, som i disse dage på egen hånd er taget på træningsophold i Harzen.

Asbjørn Kragh Andersen er i gang med sin anden sæson som holdkammerat med sin lillebror på World Tour-niveau. De to kører også næste år sammen på Team Sunweb. Foto: Tim Kildeborg Jensen.

- Jeg kan ikke sige, at jeg er overrasket, for jeg har faktisk - og jeg ved, at det her lyder mærkeligt - haft en fornemmelse af, at han nok ville lave et eller andet på den her etape. At han nok skulle finde det helt rigtige moment at angribe i igen.

- Og så er det da lidt sært, at det faktisk sker. Det er jo som en spådom, der går i opfyldelse. Men det er jo nok bare et spørgsmål om, at Søren har fået hul på bylden, sagde Asbjørn Kragh Andersen.

