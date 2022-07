Storfavorit: - Det kan ødelægge Touren

I lørdagens episode af 'Ekstra Tour' ses der frem mod søndagens etape, hvor Jakob Fuglsang har meldt ud, at han blæser til angreb. Dette kan betyde, at Magnus Cort kan miste sin flotte prikkede bjergtrøje, men står en ny dansker klar i kulissen til at overtage den? Du kan høre dagens afsnit der, hvor du plejer at lytte til dine podcasts eller lige under videoen

Lørdag morgen fik Tour-favorittens Tadej Pogacars hold, UAE Team Emirates, en choknyhed.

Nordmanden Vegard Stake Laengen testede positiv for coronavirus og måtte dermed udgå af Tour de France.

På trods af den kedelige nyhed og et styrt undevejs var det ikke til at spore nogen bekymring hos Tadej Pogacar.

Tadej Pogacar fører Tour de France med 39 sekunder ned til Jonas Vingegaard. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

Sloveneren sad med helt fremme ved lørdagens etape, hvor han endte som nummer tre bagved Wout van Aert (Jumbo-Visma) og Michael Matthews (BikeExchange).

Men coronaspøgelset er alligevel noget, der kan give Pogacar bange anelser, selvom han ikke ser virussen som den største udfordring.

- Corona er ikke en rival. Det er bare en virus, der kan ændre ting og ødelægge Touren. Rivalerne er Jumbo, Ineos og andre hold, siger han ifølge Cyclingnews.

Pogacar begræder dog tabet af Vegard Stake Laengen, der var en værdifuld hjælper for ham.

- Han var en stor rytter for holdet. Han var virkelig stærk og i god form. Han trak på det flade, i bakkerne, overalt. Det bliver svært uden ham, men jeg tror, vi kan klare os med syv mand for at komme til Paris, siger Tour-favoritten.

Også Geoffrey Bouchard (AG2R-Citroën) måtte lørdag udgå med corona, og ifølge Pogacar skyldes det tilskuerne langs etaperne.

- På vejene og bakkerne ser man hver dag så mange mennesker, der skriger af en, hvilket jeg godt kan lide. Men det øger risikoen for at blive smittet med virusser. Jeg håber, at det var det. At Vegard udgik på grund af det, og at vi forbliver i sikkerhed indtil slut, siger han.

Tadej Pogacar fører løbet og er dermed i den gule førertrøje. Danske Jonas Vingegaard er nummer to med 39 sekunder op til Pogacar.

Søndag venter 9. etape af Tour de France, hvor feltet starter i schweisiske Aigle og slutter i franske Châtel.

I løbet af rutens 192 kilometer skal rytterne op ad en kategori 4-stigning, en kategori 2-stigning og to kategori 1-stigninger.