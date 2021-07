Storhold dropper Fuglsang

ALBERTVILLE (Ekstra Bladet): Med stærk entusiasme i stemmen og håbet lysende ud af øjnene bekræftede Cofidis-manager Cédric Vasseur i sidste uge over for Ekstra Bladet, at han var med i kapløbet om at sikre sig Jakob Fuglsangs underskrift på en kontrakt for næste år.

Siden er interessen kølnet så meget, at det franske World Tour-hold nu helt har opgivet idéen om at hente den danske etapeløbsrytter til holdet. Årsagen er, at Fuglsang ikke har præsteret, som Vasseur havde forventet det i årets Tour.

- Det er ikke det rigtigt match længere, synes vi. Jeg har også talt med Cofidis (sponsor og ejer af holdet, red.), og vi er enige om, at Jakobs niveau lige nu ikke er interessant for os, siger teammanager Cédric Vasseur til Ekstra Bladet.

- Det gælder sportsligt og dermed også mediemæssigt. Havde han ligget i top fem i dag, ville det være anderledes, men nu bliver muligheden for, at Jakob kommer til holdet, mindre og mindre dag for dag.

- Intet er umuligt, selvfølgelig, men jeg har sagt til Jakobs agent (Moreno Nicoletti, red.), at hvis Jakob har mulighed for at skrive kontrakt med andre, så skal han gøre det, siger Cédric Vasseur.

Holdets satsning på næste sæson hedder i stedet Guillaume Martin, som i årets Tour er det største navn på Cofidis. Han ligger nummer ni i den samlede stilling, og hvis han ligger nummer fem, når løbet når Paris, så er det en stor succes for holdet, siger Vasseur.

- Så er han vores store navn, og vi har så ikke brug for andre. Martin har selvfølgelig ikke den sejrsliste, som Jakob har, men han er vores store navn.

- Med Tour-start i Danmark næste år var Jakob Fuglsang virkelig et godt bud på et topnavn hos os, men han ser ikke super ud lige nu, så vi holder os tilbage. Vi er i venteværelset, siger Vasseur med et smil.

- Måske sker der noget senere i løbet. Vi får se, siger Cédric Vasseur.

