Storhold fyrer profil

Sergio Higuita må formentlig klare sig uden løn fra World Tour-cykelholdet EF resten af året.

Den lille colombianer er således blevet afsløret i at køre på en anden cykel, end den han kontraktligt er bundet til at køre på, og derfor har han fået en fyreseddel.

Det skriver cykelmediet Cyclingnews.

Sergio Higuita skifter i det nye år til Bora-holdet, som kører på cykler af mærket Specialized. Men så længe han har kontrakt hos EF, skal han køre på sin cykel fra fabrikanten Cannondale.

På Twitter er en video af ham og Ineos-rytteren Daniel Martinez, der stormer forbi en bunke cykelturister op ad et bjerg, gået viralt.

Her ses det tydeligt, at Higuita i forbindelse med et uofficielt cykelløb allerede har skiftet til en Specialized-cykel prydet af de farver, der kendetegner Bora-holdet.

- Vi anerkender, at Sergio har brug for tid til at vænne sig til sit nye udstyr, eftersom han skifter hold i næste sæson, siger en talsperson fra EF til Cyclingnews.

Talspersonen fortæller, at man da også normalt giver ryttere lov til at skifte cykel før tid, hvis de forlader holdet. Det er normal praksis, at rytterne så kører på en cykel, hvor fabrikantens navn ikke fremgår af lakeringen.

Det var imidlertid ikke tilfældet for Sergio Higuita.

- Det er mangel på respekt for de parter, der støtter ham i dag. Derfor har holdet sendt ham en besked om, at hans kontrakt bliver opsagt.

- Vi håber, at vi kan samarbejde med Sergio om at nå en mindelig løsning, siger EF-talspersonen.

24-årige Sergio Higuita har kørt for EF siden 2019. Han har blandt andet udmærket sig med en etapesejr i Vuelta a España.