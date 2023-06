Storhold i kæmpe brøler

Det kan man vist kalde for en tyvstart ...

Aldrig jubel før tid.

Lektien er fortalt så mange gange før, at man skulle tro, at den snart var sivet ind.

Men alligevel lader det til, at cykelholdet Trek-Segafredo godt tør gå planken ud.

For mens deres danske stjernerytter Mattias Skjelmose holdt benene i gang på en opvarmingscykel ved de danske mesterskaber i Aalborg, så fejrede klubben allerede ved 19-tiden torsdag aften hans bronzemedalje med et opslag på Twitter - lang tid inden, han overhovedet skulle i aktion.

- Den tredje medalje for Mattias Skjelmose er sikret ved de danske mesterskaber i Aalborg, skriver de med et billede af en bronzemedalje.

- Det beviser igen, at hans hårde arbejde betaler sig.

73 ryttere bliver torsdag aften sendt af sted på eliteherrernes enkeltstart ved de danske mesterskaber i Aalborg. Foto: Twitter.com

Opdagede det selv

Noget tyder dog på, at kæden blot hoppede af hos en af holdets SoMe-medarbejdere. Opslaget er efterfølgende blevet slettet, efter Mattias Skjelmose selv kommenterede på billedet.

- Venner, jeg starter først 20:50, skrev han.

Annonce:

73 ryttere bliver torsdag aften sendt af sted på eliteherrernes enkeltstart ved de danske mesterskaber i Aalborg.

Det kan dog vise sig, at vilkårene ikke kommer til at være ens. Første mand blev sendt ned over startrampen klokken 19.20, mens sidste rytter er den forsvarende danske mester i enkeltstart, Mathias Norsgaard, som kører klokken 20.52.

Den 26-årige Movistar-rytter Mathias Norsgaard kalder det for 'fuldstændig idiotisk' at køre så sent på Twitter.

Ekstra Bladet har fået en uddybende snak med ham her.