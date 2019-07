Storhold med dagens bommert: - Det var umanerligt dumt

Michael Rasmussen mener, at Deceuninck - Quick-Step smed den gule trøje ved at lade udbruddet køre alt for langt væk

Efter hver etape udråber Ekstra Bladets cykelekspert, Michael Rasmussen, dagens top og flop - og lad os bare springe direkte til 6. etapes flop, for Michael Rasmussen er bestemt ikke imponeret over, hvordan Deceuninck - Quick-Step forsvarede den gule trøje.

Julian Alaphilippe måtte overgive trøjen efter etapen - samlet seks sekunder dårligere end italienske Giulio Ciccone. Til trods for at franskmanden viste skræmmende styrke, da han kørte solo sidst på etapen.

- Hvis der skal deles lussinger ud, så er det til Quick-Step. Jeg synes, de fejler helt enormt i dag, siger Michael Rasmussen og uddyber:

- Når Alaphilippe er så god, som han er og kører i mål med de allerbedste på sådan en stigning, så er det godt nok dumt, at man lader udbruddet få otte minutter. Han mangler seks sekunder!

Kasper Asgreen og Yves Lampaert blev sendt i front for Deceuninck - Quick-Step midt på etapen for at køre udbryderne ind. Det lykkedes som bekendt ikke.

- De havde slet ikke behøvet at lade dem få så meget. De kunne jo nøjes med fem minutter. De smider trøjen - i højere grad end Ciccone han vandt den.

- Det må siges at være umanerligt dumt at smide den væk på den baggrund, og når Alaphilippe er så holdbar.

Med en sprinteretape fredag og lang tid til de næste bjerge kunne det belgiske hold sandsynligvis have holdt på den gule trøje flere dage, hvis bare Julian Alaphilippe havde været seks sekunder tættere på italienske Ciccone.

- Det er helt tåbeligt, at de lader den glide dem af hænde. Nu bliver det svært at vinde seks sekunder tilbage, og Alaphilippe får ikke lov at køre nogen steder. Nu har de set, hvor god han er, siger Michael Rasmussen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Seks sekunder manglede Alaphilippe... Foto: Ritzau Scanpix

Bekymrende for Fuglsang

Jakob Fuglsang sad solidt blandt favoritterne på det meste af etapen, men smed alligevel ni sekunder til Geraint Thomas til allersidst. Michael Rasmussen er da også mere bekymret over Fuglsangs holdkammerater end for danskeren selv.

- Det var bekymrende at se Pello Bilbao og Luis León Sánchez sidde og blafre nede bagved for Fuglsangs vedkommende.

- Det var ikke det mest opløftende. Med mindre de helt bevidst sparede dem, men det havde de ikke behøvet så tidligt, siger han og bemærker, at Fuglsang nu har god tid til at komme sig over styrtet fra 1. etape.

- Han var hårdt presset til sidst, men hang på og kom en dag længere væk fra styrtet. Han har mulighed for at gøre det bedre, næste gang det bliver alvor, siger Michael Rasmussen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

TOP OG FLOP



Michael Rasmussen udpeger TOP og FLOP efter hver etape. Denne gang er der ros til Movistar og Mikel Landa, mens der er skideballer til Quick-Step og AG2R's Romain Bardet.

Etapens TOP: Mikel Landa og Movistar

Michael Rasmussen er tilfreds med Mikel Landas forsøg på at ryste træet. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/Ritzau Scanpix

- Det var rart at se, at der var en, der smed handsken. Movistar sætter sig frem på den næstsidste og sidste stigning og forsøger.

- Det er glædeligt, at Landa turde give bolden op. Og endnu mere glædeligt, at han ikke brænder sammen og går ned på det. Han er stadig med helt i front og mister meget få sekunder i forhold til Geraint Thomas.

Etapens FLOP: Deceuninck - Quick-Step og Romain Bardet

- Udover Quick-Step må jeg nævne Romain Bardet. Han flopper i sådan en grad, at han nærmest ikke kommer ind over målstregen. Det er helt tragikomisk at se på - helt håbløst.