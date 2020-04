Storhold truer: Kan droppe Tour de France

Cykelholdet Team Ineos vil trække sig fra Tour de France, hvis holdet på et tidspunkt vurderer, at risikoen i forhold til coronavirus er for stor.

Det siger holdchef David Brailsford i et interview med avisen The Guardian.

- Vi forbeholder os retten til at trække holdet tilbage, hvis vi finder det nødvendigt. Vores plan er at deltage, men samtidig vil vi overvåge, hvordan det hele udvikler sig, som vi også gjorde før Paris-Nice, siger Brailsford.

Udtalelsen skal ses i lyset af hele coronapandemien, som raser i det meste af verden i øjeblikket.

Tour de France er af mange aktører i cykelsporten i den seneste tid beskrevet som sæsonens altoverskyggende cykelbegivenhed, der kan redde eller ødelægge økonomien for cykelhold og hele sporten, alt afhængig af om løbet køres eller ej.

Forleden blev Touren udskudt et par måneder, og planen er, at det store cykelcirkus i Frankrig skal afvikles fra 29. august til 20. september.

Herefter ligger det i kortene, at VM skal køres og afløses af Giro d'Italia og Vuelta a Espana, men de nøjagtige datoer er ikke meldt ud.

I Frankrig er store forsamlinger ikke tilladt før efter 11. juli, hvor datoen i Danmark og andre lande i øjeblikket er 31. august.

Beslutningen om at transportere tilskuere og cykelhold og hele Tour-karavanen rundt fra by til by og fra hotel til hotel i Frankrig fra slutningen af august fik forleden en ekspert i folkesundhed til at advare.

- Det er en opskrift på en katastrofe, lød det fra professor Devi Sridhar, der rådgiver myndighederne i Skotland i forbindelse med coronapandemien.

Holdchef David Brailsford trak Team Ineos ud af en række cykeløb tidligt i marts på grund af coronavirus. Foto: Regis Duvignau/Reuters

- Det er en smertefuld beslutning, men de har intet valg. Det kloge vil være at aflyse løbet i år, udtalte Sridhar til cyclingnews.com.

Frygten er, at Touren vil kunne sætte en ny bølge af smitte med coronavirus i gang, og den frygt deles af Jonathan Vaughters, der er manager hos EF, som er danske Magnus Corts hold.

Han siger til avisen, at holdet inden Tour de France vil afkræve forsikringer fra Tour-ledelsen om, at løbet ikke tager for let på risikoen for at sætte en ny bølge af smitte i gang.

I begyndelsen af marts trak Team Ineos sig fra alle cykelløb frem til Catalonien Rundt 23. marts.

Det var før aflysninger og udskydelser af løb væltede ind på grund af omfanget af coronapandemien.

Team Ineos, der tidligere hed Team Sky, har vundet Tour de France fem gange i træk siden 2015.

