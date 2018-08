Storholdene står i kø: Nu er supertalentet landet i Danmark

Billederne har brændt sig fast i hukommelsen. På den sidste stigning i den højt besungne italienske nyklassiker Strade Bianche i marts ramte Wout Van Aert muren, drattede omkuld, kom op igen, havde ikke kræfter til at springe på cyklen, men gjorde det til sidst alligevel og fik sig slæbt over målstregen på en sensationel tredjeplads.

Den 23-årige cykelcross-rytter demonstrerede den dag, at hans umådelige talent på den tohjulede også rækker langt på landevejen. En måned senere blev han nummer ni i Flandern Rundt og nummer 13 i Paris-Roubaix, hvilket fik mobilen til at gløde mellem hænderne på hans personlige manager, Jef Van den Bosch.

I dag stiller Wout Van Aert (Veranda’s Willems-Crelan) til start i etapeløbet Danmark Rundt som favorit til den samlede sejr. Han er ikke bare kommet til Danmark for at få kilometer i benene før EM om en uge, forsikrer han.

– Danmark er ret fladt, så det her er et løb, der passer mig godt. Jeg har lige kørt Østrig Rundt, men det var netop kun for at få nogle kilometer i benene, for der er stigningerne for lange og for mange, siger Wout Van Aert, da Ekstra Bladet mødte ham på Hotel Hvide Hus i Aalborg tirsdag aften.

– Danmark Rundt er den perfekte forberedelse til EM for mig. Der er en kort, stejl finale torsdag, og der er en enkeltstart, og jeg håber, jeg om fem dage kan sige, at det faktisk er et løb, der passer mig godt.

– Så du er her for at vinde?

– Ja, eller i det mindste at forsøge på det. Vi har et stærkt hold med flere kort at spille ud, så vi har gode muligheder, siger Wout Van Aert.

Aggressiv kørsel

Den unge belgier har vundet VM i cykelcross de tre seneste år og er sammen med hollænderen Mathieu Van Der Poel absolut superstjerne i sporten. I Danmark er de to i den brede offentlighed i bedste fald kendt for deres kamp om sejren ved et World Cup-stævne i Bogense i november sidste år. Van Der Poel vandt, men Wout Van Aert kan få revanche i februar næste år, når VM afvikles samme sted.

Van Aert vil i de kommende sæsoner bruge sit talent både i cross og på landevejen.

Han blev cross-verdensmester i februar for så en måned senere at levere sin minderige præstation i det stærkt besatte Strade Bianche.

Hans aggressive kørsel i det løb var inspireret af Michael Valgren, som ugen forinden vandt Omloop Het Nieuwsblad, da han skød alene af sted fra frontgruppen, hvor også Van Aert befandt sig.

– Jeg var dybt skuffet, for jeg følte mig virkelig godt kørende, men jeg ventede og ventede og kunne ikke beslutte mig.

– Og så kørte Valgren af sted og vandt. Jeg vovede ikke selv at prøve, for jeg sad der med alle disse topryttere, siger Wout Van Aert.

– Jeg ærgrede mig, og da vi så kom til Strade Bianche, havde jeg intet at tabe, følte jeg, og jeg angreb 50 kilometer fra mål.

– Jeg kom af sted med Romain Bardet, og det så godt ud, men så 20 kilometer fra stregen løb jeg tør. Jeg mødte manden med hammeren. Jeg kunne ikke andet end bare at klamre mig til Bardet på sidste stigning, hvor Tiesj Benoot allerede var kørt.

– Jeg havde kun den ene ting i hovedet at komme op, men kort fra toppen gik lyset bare ud.

– Men jeg nåede heldigvis over stregen i tide. Jeg var så bange for at miste min placering, men heldigvis lykkedes det, siger Wout Van Aert.

– Det løb gjorde dig kendt i videre kredse og lagde vel et tungt forventningspres på dig. Hvordan håndterer du det?

– Jeg har længe været vant til, at folk og medierne har forventninger til mig, så min klassiker-kampagne i år var faktisk ret afslappende i forhold til det, jeg er vant til i cykelcross, siger Van Aert.

– Når man vinder løb, kommer man på forsiden af aviserne, og når man bliver et stort navn, så kommer man også på forsiden, når man taber. Sådan er det med mig nu.

– Er det for dig cykelcross eller landevejscykling i fremtiden?

– Jeg ville ikke bryde mig om kun at køre på landevejen. Jeg kan godt lide klassikerne, hvor der sker noget fra start til slut. Det er løb, jeg synes om. Jeg har brug for action.

– I landevejscykling er der mange løb, hvor man bare sidder og venter og venter på, at der sker noget.

– Det er aldrig tilfældet i cykelcross, og derfor vil jeg gerne kombinere de to discipliner, og så længe, jeg kan nå mit topniveau i begge discipliner, vil jeg forsætte med at satse på dem begge.

Wout Van Aert har kontrakt med Veranda’s Willems-Crelan til og med 2019. Han ønsker ikke at kommentere forlydender om, at han er på vej til et World Tour-hold allerede næste år, men understreger, at han agter at opfylde sin kontrakt.

