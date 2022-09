Storhylder dansker-show: - Bedste version nogensinde

Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, er ikke i tvivl om, at Mads Pedersen er i færd med sit livs bedste sæson

Han kom, så og sejrede i Sevilla.

Mads Pedersen var i en klasse for sig, da 16. etape skulle afgøres i den andalusiske storby. Danskeren vandt i overlegen stil, da han var stærkest i spurten blandt en lille gruppe konkurrenter, som havde revet sig fri fra feltet på de sidste kilometer.

Trek-rytteren satte på den led tyk streg under sin massive succes i årets sidste Grand Tour, hvor han takket være sin anden etapesejr nu fører pointkonkurrencen med tre gange så mange point ned til nummer to i tabellen.

Dominansen er bemærkelsesværdig, og Ekstra Bladets cykelsportskommentator, Michael Rasmussen, tager da også de helt store ord i brug, når han skal beskrive danskershowet i Sydspanien.

- Det er jo den bedste og mest konstante version af Mads Pedersen, vi nogensinde har set. Han er blevet modnet som cykelrytter. De tidligere år har han også kørt rigtig stærkt og ramt den. Men det har været over en kortere periode. Nu er det bare over et langt sejt træk, hvor han holder skruen i vandet hele sæsonen igennem, siger Rasmussen.

Tallene taler for sig selv. Sejren i Sevilla var Pedersens ottende professionelle sejr i år. Karrieren tæller en total på 26.

Alene denne sommer har han taget tre styks på den store scene i form af en Tour-triumf i Saint-Etienne og nu to gevinster på den iberiske halvø. Kursen er tilmed sat mod en samlet sejr i pointkonkurrencen, og på den måde har Vueltaen været én stor succesoplevelse, mener Michael Rasmussen.

Men midt i begejstringen tillader eksperten sig alligevel at ærgre sig.

- Han har kørt et løb, der formentlig overstiger hans egne forventninger. Det gør det jo endnu mere ærgerligt, at han har besluttet ikke at køre VM, lyder det fra Rasmussen.

Valget om at se bort fra verdensmesterskabet i Australien traf Mads Pedersen med afsæt i det travle program, han har haft i denne sæson. De mange løbsdage har en pris på den private front. Det fortalte han i august i et interview med Cycling Weekly.

- Efter Vueltaen har jeg haft 85 dage, og jeg har også en kone og et liv derhjemme. Det er mange rejsedage, og på et tidspunkt når man grænsen. Den er jeg tæt på nu, sagde danskeren.

Tirsdag viste han imidlertid, at han ingenlunde er ved at være slået ud. Snarere tværtimod.