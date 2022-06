Storroser Vingegaard: - Førsteudfordrer til Tour-sejren

Hvis man troede, at Jonas Vingegaard ikke var i topform efter en skuffende periode i Ardennerklassikerne i foråret, kan man godt tro om igen!

Søndag stod den på ren Jumbo-Visma-opvisning, da Glyngøre-darlingen sejrede på 8. etape i det store franske etapeløb Critérium du Dauphiné.

Han og holdkammeraten Primoz Roglic smadrede al modstand på etapens sidste stigning.

Stærkere end Roglic

Af og til så det endda ud til, at selv Primoz Roglic havde svært ved at følge med danskeren på de sidste kilometer af etapen.

- Jeg tror, Vingegaard kunne have sat Roglic når som helst på de sidste fem kilometer af etapen, siger Ekstra Bladets cykelekspert Michael Rasmussen.

Jonas Vingegaard måtte flere gange kigge sig over skulderen og sikre, at Roglic fulgte med. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

- Jeg tror også, at hvis han ville og havde fået lov, kunne han have taget den samlede sejr i Critérium du Dauphiné. Jeg er ikke i tvivl om, at Vingegaard var den bedste rytter i bjergene i det her løb.

Efter opvisningen på 8. etape mener Michael Rasmussen, at styrkeforholdet internt på Jumbo-Visma er tippet til Vingegaards fordel.

- Hvis jeg skulle spille på én af de to, Vingegaard eller Roglic, til den samlede sejr i Touren, ville jeg sætte mine penge på Vingegaard. Han har meldt sig på banen som førsteudfordrer til Pogačar om den samlede Tour-sejr.

- Han taber jo aldrig!

Der er dog stadig én stor udfordring for Vingegaard i det kommende Tour de France. Og den udfordring hedder ganske enkelt Tadej Pogačar.

Den dobbelte Tour-vinder har igen i år set skræmmende ud, og Michael Rasmussen har også svært ved at se, hvordan Jumbo-Visma skal knække den 23-årige slovener.

- Han taber jo aldrig, siger Michael Rasmussen.

Tadej Pogačar bliver svær at slå i Touren. Her vinder han fjerde etape af Tirreno Adriatico tidligere i år foran Jonas Vingegaard, der kan anes i baggrunden bag ham. Foto: Gian Mattia D'Alberto/Ritzau Scanpix

- Jumbo-Visma skal udnytte, at de har det stærkeste hold. De bliver nødt til at presse ham på distancen. Pogačar skal lave en fejl og brænde sammen i overmod. Pogačar skal lave en fejl, men det er Jumbo-Visma, der skal fremprovokere den.

Trods Jonas Vingegaards skræmmende form i Critérium du Dauphiné er Michael Rasmussen endnu ikke klar til at udråbe danskeren som favorit til Touren.

- Hvis jeg skulle sætte mine spareskillinger på én rytter, ville jeg stadig sætte dem på Pogačar.

Tour de France starter med en 13 kilometer lang enkeltstart i København den 1. juli.

