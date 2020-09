Storsponsor trækker sig fra Riis' cykelhold

NTT forlænger ikke sit sponsorat for NTT Pro Cycling, der har Bjarne Riis som team manager, oplyser holdet

Der bliver ikke noget NTT Pro Cycling, når 2020 skifter til 2021. Det oplyser holdet i en pressemeddelelse.

Grunden er, at den japanske hovedsponsor, telekommunikationsvirksomheden NTT, har valgt ikke at forlænger sit sponsorat med holdet, der udløber i 2020.

Der har længe verseret forskellige rygter om holdet - både at NTT ville forlænge, og at de ville sige stop, når sponsoratet udløber - men fakta har der ikke været meget af. Under Tour de France kunne team manager Bjarne Riis ikke bringe meget nyt til bordet:

- Vi har sagt det før, og senest har Lars Seier gentaget, at vi er i forhandlinger, og dem har vi ikke lyst til at kommentere. Når vi har noget konkret, skal vi nok melde ud, og indtil da må I bare blive ved med at spekulere.

- Jeg er fortrøstningsfuld, når det gælder holdets fremtid. Vi har stået i denne situation før, så det er os ikke helt fremmed. Vi tror på, at det nok skal lykkes for os. Vi må bare have tålmodighed, sagde han til Ekstra Bladet.

Riis skrev i januar sammen med kompagnonerne, rigmændene Lars Seier Christensen og Jan Bech Andersen, under på en hensigtserklæring om at købe en tredjedel af holdet af ejer Douglas Ryder.

Men med en coronakrise og opløsningen af de tres danske cykelprojekt, Virtu, er den erklæring blevet ved hensigten, og Douglas Ryder ejer fortsat holdet alene.

Holdet oplyser, at Ryder mandag aften informerede alle ansatte på både World Tour-holdet og udviklingsholdet, NTT Continental Cycling Team.

Begge hold har danskere tilknyttet. På World Tour-holdet kører Michael Valgren, Andreas Stokbro og Michael Carbel, mens altså Bjarne Riis er team manager, Lars Michaelsen er sportsdirektør og Lars Bak er assisterende sportsdirektør. På udviklingsholdet er Frederik Nybo Eriksen tilknyttet som rytter.

