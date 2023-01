Stort drama: Slået ned af lastbilchauffør

Den colombianske cykelrytter Ivan Sosa fik behandling på et hospital efter at være blevet angrebet med kolben på et skydevåben.

Det oplyser en kilde tæt på cykelrytteren torsdag.

Angrebet skete under en træningstur i bjergene tæt på rytterens hjemby, Fusagasugá, i det centrale Colombia.

En lastbilchauffør 'steg ud (af sit køretøj) og slog ham med kolben,' forklarer kilden, der ønsker at være anonym.

Der er ikke oplysninger om et muligt motiv.

På Twitter skriver det spanske hold Movistar, at Sosa behandles for skader på hagen på et behandlingssted i Fusagasugá.

Et billede af Sosa med et sår på hagen og blod på trøjen er blevet delt på sociale medier.

Den formodede angrebsmand er i politiets varetægt, oplyser kilden tæt på Sosa.

Ivan Sosa regnes for at være en stærk bjergrytter. Han vandt i 2018 og 2019 den samlede sejr i løbet Vuelta a Burgos, da han kørte for det britiske hold Ineos Grenadiers.

Han har også vundet Tour de la Provence i 2021.

Efter at han skiftede til Movistar, lykkedes det ham at vinde det malaysiske løb Tour de Langkawi.