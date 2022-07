Stort pres på Mørkøv og holdkammeraterne

Mark Cavendish tog fire etapesejre med hjem fra sidste års Tour de France, men skal det ske for en af sprinterne i årets udgave af det franske etapeløb, skal han nærmest gøre rent bord.

Efter 2. og 3. etape i Danmark, hvor der er gode chancer for en fælles spurt, er det småt med de oplagte muligheder for feltets hurtigste folk.

Ruteplanlægningen gør det ekstra vigtigt at vinde fra start for spurtstærke hold som Quick-Step, fortæller leadoutspecialisten Michael Mørkøv.

- Der er ekstra meget pres på de første etaper. Vi skal helst gerne have vundet en etape, inden vi forlader Danmark. Ellers kan det godt blive en lang Tour. Det er vigtigt, at vi slår til fra start, siger han.

Mørkøv var med til at sikre Cavendish de fire etapesejre i 2021, men englænderen er ikke fundet god nok til holdet i år.

Det skyldes, at hollandske Fabio Jakobsen har skovlet sejre ind i løbet af sæsonen. Han er manden, Quick-Step satser på.

Sprintertogene må dog efter alt at dømme indstille sig på en lang periode uden massespurter til målstregen.

Foto: Claus Bonnerup/Ritzau Scanpix

Hele syv etaper i træk - 6. til 12. etape - slutter opad, og det gør det svært for sprinterne at blande sig. Derudover er adskillige andre etaper også for hårde på papiret.

Det bliver en mental kamp at komme gennem den periode, erkender Michael Mørkøv.

- Det gør det jo. Vi fokuserer på de etaper, hvor vi tror, der kan være en sprint. Der skal vi helst lykkes. Hvis vi lykkes med en etape eller to i Danmark, bliver det nemmere at komme igennem den midterste del af Touren og se frem mod de kommende sprinteretaper, siger han.

Tre dage før den indledende enkeltstart i København fik det belgiske hold den nedslående melding, at Tim Declercq havde afgivet en positiv coronatest.

Belgieren er kendt som en sejlivet arbejdshest forrest i feltet, og i hans fravær må Tour-debutanten Mikkel Honoré overtage en del af den tjans.

- Det kan være, I kommer til at se mig oppe foran nogle dage. Jeg skal tage lidt over for Tim.

- Det er to-tre dage i Danmark med fuld stress. Det bliver selvfølgelig hårdt og kommer til at koste nogle kræfter, men jeg har det fint med det, forklarer Honoré.