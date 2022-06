Stort resultat for dansk stjerne

Flere danskere viste sig helt fremme, da 4. etape af Schweiz Rundt onsdag blev afgjort, men det var en sydafrikaner, der snuppede sejren.

I et felt, der på grund af en stigning kort før mål var decimeret, vandt Daryl Impey (Israel-Premier Tech) spurten foran Michael Matthews (BikeExchange).

Danske Søren Kragh Andersen (DSM) tog sig af tredjepladsen med en flot spurt, hvor han kæmpede hårdt for at komme frem til fronten.

- Jeg er meget godt tilfreds. Min spurt var okay. Jeg skulle bare have siddet lidt længere fremme i sidste sving. Benene er blevet bedre og bedre, så jeg ser frem til i morgen, siger Søren Kragh Andersen til TV 2.

Torsdag venter en kuperet etape, som kunne passe fynboen rigtig godt.

Andreas Kron (Lotto Soudal) forsøgte at blande sig i spurten, men blev lukket inde, før det blev afgjort. Han sluttede dog på en hæderlig 13.-plads.

I den samlede stilling er Andreas Kron fortsat på andenpladsen - seks sekunder efter Stephen Williams (Bahrain Victorious).

Der var to knolde på onsdagens etape, som strakte sig over godt 190 kilometer. Den første lå tidligt på etapen, og den anden lå sent på etapen.

På den sene stigning viste danske Jakob Fuglsang (Israel-Premier Tech) fin form.

Blandt andre Marc Hirschi (UAE) forsøgte at stikke af, men den danske klatrer havde ingen problemer med at holde snor i schweizeren.

Også Andreas Kron, som blander sig i toppen af det samlede klassement, viste sig fremme blandt de allerforreste.

Samtidig faldt flere hurtige folk af i bagenden af feltet, som blev mindre og mindre. Men ingen ryttere slap afgørende væk, før toppen var nået, og det begyndte at gå nedad.

Sebastien Reichenbach (Cofidis) slog et lille hul, lige da rytterne var kørt over toppen, men han blev hentet hurtigt igen, og så skulle de omtrent 40 ryttere i feltet dyste om etapesejren.