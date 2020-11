Stort skulderklap: Ung dansker sikrer sig kontrakt

Coronakrisen har vendt op og ned på cykelsæsonen og har frataget mange unge talenter muligheden for at vise sig tilstrækkeligt frem og sikre sig nye kontrakter i det professionelle felt.

Danske Jonas Gregaard fik og udnyttede i sidste øjeblik chancen for at understrege sit værd for ledelsen på World Tour-holdet Astana, og det har nu sikret ham en kontraktforlængelse.

Det bekræfter hans agent, Moreno Nicoletti, over for Ekstra Bladet.

- Jonas bliver på Astana i 2021, skriver Nicoletti i en tekstbesked.

Den 24-årige, klatrestærke rytter har i sine to sæsoner som nyprofessionel på Astana fungeret som hjælperytter, men han havde i år håbet på i enkelte løb at kunne køre sin egen chance for at bevise sit værd.

Coronakrisen forandrede alt, og Gregaards fremtid på Astana var ifølge Ekstra Bladets oplysninger usikker, indtil han i Giro d’Italia udførte et stort, uselvisk arbejde, som imponerede teamledelsen på Astana og drev den til at tilbyde ham en kontraktforlængelse.

Ekstra Bladet har forgæves søgt at få en kommentar fra Jonas Gregaard og Astana-teammanager Dmitriy Fofonov.

På World Tour-niveau står nu Michael Valgren, Michael Carbel, Rasmus Byriel Iversen og Jesper Hansen officielt uden kontrakt for næste år.

Andreas Stokbro har kontrakt med NTT Pro Cycling næste år. Holdet lukker ved årsskiftet, men Stokbro har garanti for at få sin løn, som han kan tage med sig til et andet hold.

