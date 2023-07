Stort tidstab giver Skjelmose længere snor i Touren

Et tidstab på otte minutter på 6. etape var selvfølgelig slet ikke, hvad Mattias Skjelmose havde sat næsen op efter.

Men selv om pladsen blandt de bedste i klassementet foreløbig er væk, er det ikke kun en negativ udvikling for den danske Tour de France-debutant.

- Han kan være en smule mere afslappet nu, påpeger Trek-sportsdirektør Kim Andersen.

- Det giver ham lidt mere frihed. Han kan prøve at gå med i et udbrud og køre efter en etapesejr og så igen rykke frem og være deroppe i klassementet, hvor vi håber på at slutte.

Skjelmose var samlet nummer otte, inden han gik ned på torsdagens store bjergetape over Tourmalet.

Bagefter klagede han over smerter i ryggen - måske forårsaget af et solostyrt dagen før.

- Det er lidt ærgerligt, at det skete på grund af ondt i ryggen. Det havde været lettere at sluge, hvis det var, fordi han ikke var god nok. Det føler vi ikke, det er.

- Men hvis vi er realistiske, vidste vi jo godt, at vi ville tabe mere end otte minutter inden Paris, siger Kim Andersen.

Selv om Skjelmose lige nu er 8 minutter og 47 sekunder efter førende Jonas Vingegaard, bliver der ikke tale om, at han sparer på kræfterne for i stedet udelukkende at køre efter en etapesejr.

Planen er fortsat, at han skal forsøge at placere sig så højt i klassementet, som han magter.

- Han vil helt sikkert fortsat forsøge at sidde med de bedste. Første test bliver søndag (etapen til vulkanen Puy de Dome, red.), og så må vi tage den derfra, siger Kim Andersen.

Efter fredagens etape meddelte Skjelmose, at hans ryg er i bedring, men at resten af kroppen til gengæld føles værre.

Han er dog klar til at gå til angreb, hvis muligheden opstår.

- Det er klart, at jeg har større chance for at vinde en etape nu. Jeg tror ikke, jeg får samme opmærksomhed, som jeg gjorde tidligere. Jeg prøver, om jeg kan komme i udbrud på Puy de Dome-etapen, siger Skjelmose.