Stortalent færdig for i år - samme diagnose som stjernen

Hollandske Sam Oomen er tvunget til at indstille sæsonen efter af have fået konstateret en indsnævring af bækkenpulsåren

23-årige Sam Oomen har kørt færdig for i år.

Det hollandske stortalent har i et par år markeret sig som fremtidens mand, men Sunweb-rytteren har på det seneste observeret smerte og træthed - og nu er årsagen fundet.

Oomen har fået konstateret en indsnævring af bækkenpulsåren i det venstre ben, hvilket betyder, at der ikke kommer blod nok til benet, der derfor mangler kraft.

En diagnose, der tidligere på året også blev tildelt italienske Fabio Aru, der gennem et par sæsoner ikke har kunnet få tingene til at hænge sammen og levere de resultater, han tidligere har præsteret.

Sunweb har på sin hjemmeside oplyst, at der er forsøgt med diverse behandlinger, men at en operation nu skal løse problemet. Det kommer i forlængelse af Oomens styrt i Giro d'Italia, hvor han fik et brud på hoften og dermed alligevel er ude i en anseelig periode.

Derfor bliver han opereret om seks uger, når han er kommet sig tilstrækkeligt efter det brud.

- Min sæson er ovre, hvilket mentalt er et kæmpe tilbageskridt. Men det faktum at årsagen til min lidelse er fundet og forhåbentlig bliver afhjulpet er en lettelse.

- Nogle gange er man tvunget til at tage et skridt tilbage for at tage to frem, og jeg håber, at det er, hvad jeg kommer til at gøre nu, siger Sam Oomen.

Oomen kører på Sunweb på hold med tre danskere. Søren og Asbjørn Kragh Andersen samt Casper Pedersen.

