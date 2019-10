Stortalent lam efter voldsom ulykke

Endnu en grusom skæbne er tilfaldet en ung cykelrytter.

Denne gang er det Edo Maas fra Team Sunwebs udviklingshold, der er kommet galt af sted.

Det skete, da Maas kørte sammen med en bil på en nedkørsel i løbet Piccolo Lombardia, oplyser holdet på deres hjemmeside.

Maas er ved bevidsthed, men ser ikke ud til at komme til at køre cykelløb igen.

Den 19-årige hollænder har været igennem en række operationer, som alle er forløbet med succes, men de har dog ikke ændret ved, at den unge rytter har mistet førligheden i sine ben.

Efter styrtet blev Maas transporteret til et hospital i Milano med flere alvorlige skader.

Hollænderens liv var aldrig i fare, men han blev bedøvet, da han pådrog sig brud i nakken, ryggen og i ansigtet.

Diagnosen lyder på, at han nu er ramt af paraplegi, som er en rygmarvsskade, der er sket neden for halsen.

Indtil videre er det oplysningerne, der er blevet frigivet omkring Edo Maas tilstand.

Det store cykeltalent kørte på hold med danske Ludvig Anton Wacker på udviklingsholdet. Søren og Asbjørn Kragh Andersen er også kolleger til Maas, dog på pro-holdet.

Det blev til flere flotte resultater for den forulykkede rytter. Blandt andet vandt han E3 Harelbeke for juniorer i 2017, ligesom han samme år blev nummer fem i Omloop der Vlaamse Gewesten blandt juniorerne.

Sidste år formåede han at køre over stregen som nummer fire ved juniorernes Paris-Roubaix. Her var også tæt på at forsvare sin titel i E3 Harelbeke, hvor han blev nummer tre.

