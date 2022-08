Stortalent tager spurtsejr og føring i Danmark Rundt

Jumbo-Vismas triumftog fra årets Tour de France ser ud til at være blevet bragt med videre til Danmark - ikke kun i skikkelse af Jonas Vingegaards hjemkomst.

På tirsdagens åbningsetape i PostNord Danmark Rundt kom feltet som ventet samlet til mål i Køge, og her var Jumbo-Vismas unge sprinter Olav Kooij hurtigst i afslutningen.

20-årige Kooij trådte sig forbi Alpecins dobbelte etapevinder fra Tour de France, Jasper Philipsen, på de sidste meter af opløbet.

Philipsens landsmand Timothy Dupont blev nummer tre, mens Magnus Cort sprintede sig ind som bedste dansker på fjerdepladsen på den 222,6 kilometer lange etape.

Seks ryttere med rig dansk repræsentation fra de mindre hold kom tidligt afsted på etapen, lidt efter de havde forladt startbyen Allerød.

De fik lov til at få deres tv-tid længe, men feltet gav dem aldrig mere snor end godt et par minutters forspring.

Annonce:

Etapens dramatiske hændelse kom 60 kilometer fra mål, da et stort styrt midt i feltet på de smalle sjællandske landeveje splittede feltet i to.

Udbrydergruppen, hvor de fire danskere havde rystet de to udenlandske følgesvende af tidligere, fik lidt mere luft. Fra at forspringet var skrumpet til under et minut, nåede det lige op over to minutter igen.

Så havde feltet fået samling på tropperne igen, og der blev igen kortet af den virtuelle line til de fire i front.

Med omkring 35 kilometer til mål nåede rytterne frem til målbyen Køge. Her ventede tre omgange på en små 11 kilometer lang rundstrækning i og omkring byen.

Forspringet var nede på godt et halvt minut, og energitanken var ved at være tom for de fire i front.

De blev opslugt af feltet lidt over 11 kilometer fra mål, og så blev positionskampen indledt.

Et styrt med lidt over en kilometer til mål skabte lidt uro, men selve spurten blev en ren en af slagsen, hvor Olav Kooij havde de stærkeste ben.

Onsdag gælder det 12,2 kilometer enkeltstart i og omkring Assens.