Straffet af spøjs regel: Helt cykelhold smidt ud af løb

Når rytterne i det canadiske etapeløb Tour de Beauce fredag aften dansk tid tager hul på tredje etapes korte enkeltstart bliver det uden holdet Brunei Continental Cycling Team.

Holdet - der ikke overraskende er fra Brunei og til dagligt kører på den asiatiske Continental Tour - har nemlig forbrudt sig mod regulativerne omkring driften af et cykelhold, som Den Internationale Cykelunion (UCI) administrerer.

Derfor valgte UCI at hive holdet ud af løbet efter 2. etape, bekræfter løbsarrangørerne.

Grunden er, at et hold på continental-niveau, nøjagtig som de danske hold ColoQuick, Team Waoo og BHS-Almeborg Bornholm, maksimalt må have 16 ryttere på kontrakt.

Til løbet i Canada stillede Brunei-holdet egentlig blot med tre ryttere og tilknyttede derfor den 40-årige canadier Bruno Lanlglois, der ikke har kørt på det niveau i to år.

Det var både godt og skidt.

Godt, fordi Lanlglois på den stærkt kuperede 1. etape blev nummer fire og dermed sikrede holdet dets bedste placering i år. Og at han efter 2. etape, der var en bjergetape, stadig var med i løbet (hvilket kun to af de fire ryttere var).

Skidt, fordi en intetanende Lanlglois blev holdets 17. rytter på kontrakt i denne sæson, der er holdets første - og altså måske en forklaring på, at der ikke helt er styr på reglerne.

Det fik UCI til at reagere og altså fjerne holdet fra løbets fire resterende etaper.

Løbet, der er UCI-kategeori 2 - den laveste - bliver i øvrigt ført af canadiske Nicolas Zukowsky (Floyd's Pro Cycling) inden fredagens dobbeltetape, der først sender rytterne ud på en 19,4 km. lang enkeltstart og senere byder på 77 km. med samlet start.

Løbet har tidligere haft et par store navne som vinder. I 2015 vandt Jakob Fuglsangs nuværende holdkammerat Pello Bilbao, og året inden sejrede Tom Skuijns, der i dag er holdkammerat med Mads Pedersen og Niklas Eg på Trek-Segafredo.

