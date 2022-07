Straffet efter etapesejr

Fredag gik alt op i en højere enhed for Mads Pedersen.

Trek-Segafredo-kaptajnen fik endelig den etapesejr, han har sukket efter i flere år, da han uden de store problemer udsprintede udbrudskammeraterne Fred Wright (Bahrain Victorious) og Hugo Houle (Israel-Premier Tech) i finalen i Saint-Étienne.

Men ikke lang tid efter at have modtaget hædren for etapesejren og det røde rygnummer som etapens mest angrebsivrige rytter, hældte løbets UCI-kommissærer lidt malurt i bægeret.

For Mads Pedersen blev nemlig tildelt en bøde og en pointstraf, fremgår det af et af Tourens officielle kommunikeer.

Den 26-årige dansker fik nemlig kastet en drikkedunk et sted, hvor man ikke må - og det bliver straffet.

Helt konkret med en bøde på 500 schweizerfranc, hvilket svarer til ca. 3800 kroner samt en pointstraf på 25 point på UCI's verdensrangliste.

Begge dele kan Mads Pedersen dog tage med en vis sindsro. For sejren på 13. etape indbragte ham 120 UCI-point, så der var lidt at tage af.

Og så er der det med økonomien. I første omgang er 3800 kroner ikke et problem for en rytter med Mads Pedersens million-gage. Men rent faktisk nåede han undervejs via etapesejr, førsteplads i den indlagte spurt, førstepladser på to af de tre bjergspurter samt det røde rygnummer at indkøre 15.000 euro, hvilket svarer til godt og vel 111.000 kroner.

Så der er nok penge til at betale bøden og stadig donere en god sum til fællesskabet på det amerikanske hold.

