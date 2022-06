Strammer regler for transkønnede

Det Internationale Cykelforbund (UCI) har strammet sine regler for transkønnede ryttere.

Frem over skal eliteryttere, der skifter køn, således i 24 måneder fremvise testosteronniveauer under forbundets tilladte grænse.

Tidligere var den periode 12 måneder, og de nye regler gælder fra 1. juli, meddeler UCI ifølge AFP.

Samtidigt har UCI halveret sin grænse for det tilladte testosteronniveau.

Forbundet henviser til den tilgængelige videnskab på området i sin begrundelse for stramningen.

- Justeringen bliver lavet for at fremme integrationen af transkønnede atleter i sporten, samtidigt med at konkurrencerne forbliver fair, sikre og med lige muligheder, skriver UCI.

UCI slår også fast, at reglerne kan blive ændret igen i takt med den videnskabelige udvikling.

UCI nægtede i marts en transkønnet cykelrytter at stille op i det britiske mesterskab i disciplinen omnium, da flere af konkurrenterne angiveligt truede med boykot.

21-årige Emily Bridges begyndte sidste år hormonbehandling for at sænke sit testosteronniveau, men hos UCI stod hun formelt fortsat opført som en mand og kunne ikke deltage i mesterskabet.

Bridges satte i 2018 britisk juniorrekord for mænd på distancen 25 miles (Godt 40 kilometer, red.). Det skete under navnet Zach Bridges, og før hun påbegyndte sin transition.