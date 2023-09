Styrer mod rekord-regn

Med blot seks etaper tilbage ser det ud til, at det meste af spændingen er blevet hevet ud af årets Vuelta a España.

Jumbo-Visma har taget kontrollen og hele podiet. Lige nu ser det mest ud, som om de blot skal blive enige om, hvem der vinder.

Det skaber god stemning på holdet, der bestemt ikke går af vejen for at skrive sig ind i de helt tunge historie-bøger.

- Vi har mulighed for at sætte alle mulige rekorder. Vi kan vinde alle tre Grand Tours som det første hold nogensinde. Og endda med tre forskellige ryttere, siger sportsdirektør Marc Reef til Ekstra Bladet.

Men han tager det roligt, hvis ikke Sepp Kuss holder sig på førstepladsen. For det bliver også historisk, hvis Jonas Vingegaard eller Primoz Roglic vinder.

- Jonas kan blive den kun anden, der har vundet Tour-Vuelta-doublen med den nuværende kalender (løbet skiftede fra forår til efterår i 1995, red.) i den samme sæson. Chris Froome er den eneste, der har gjort det før.

- Og Primoz kan vinde Vueltaen for fjerde gang - det har kun Roberto Heras gjort.

Det er lige meget, hvem af Jumbo-Visma-kaptajnerne, der vinder Vueltaen. I alle tre tilfælde vil holdet sætte rekorder. Foto: Manuel Bruque/EPA/Ritzau Scanpix

Drømmen om tre

Selv drømmer Jonas Vingegaard om at vinde alle tre Grand Tours i samme sæson. En plan, der ikke umiddelbart bliver afvist af holdledelsen - selvom det er et vildt projekt.

- I nyere tid er det vist kun Chris Froome, der har vundet to Grand Tours lige efter hinanden - i 2017 med Touren og Vueltaen. Han var tæt på Giro-Tour-doublen året efter, men faldt sammen til sidst.

- Nu om dage er det vanskeligt med alle tre. Alle de bedste forbereder sig udelukkende til et løb.

- Men det er ambitiøst at ville det, og det kan være, at vi går efter det. Men det bliver vanskeligt. Det kommer ikke af sig selv, man skal også have erfaring med at køre de store Grand Tours efter hinanden.

- Så Jonas er i lære nu?

- Ja, han og vi lærer hele tiden.