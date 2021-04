Styrt koster stortalent deltagelse i cykelklassiker

Stortalentet Thomas Pidcock fra Ineos-holdet misser søndagens klassiker Liège-Bastogne-Liège.

Den 21-årige brite er buldret ind på den helt store cykelscene i foråret og var også spået en stor rolle i søndagens løb, men han må nøjes med at følge med fra tv-skærmen.

Han kom således til skade i et styrt, da han tidligere på ugen kørte Flèche Wallone. Trods styrtet formåede han at køre sig ind på en sjetteplads.

Ineos oplyser på sin hjemmeside, at Pidcock ikke er kommet sig helt over sine skrammer, og at han derfor tager sig et hvil for at forberede sig bedst muligt til, at han inden længe forlader landevejen og tager hul på mountainbikesæsonen.

Thomas Pidcock dukkede pludselig op og gjorde sig positivt bemærket i flere af de store løb i begyndelsen af året.

I det italienske grusløb Strade Bianche var han med i finalen og hev en femteplads i hus, og i forrige uge kom kulminationen på flere fornemme præstationer.

Han snuppede således sejren i semiklassikeren Brabantse Pijl, da han overspurtede både Wout van Aert (Jumbo-Visma) og Matteo Trentin (UAE).

Fire dage senere var han bogstavelig talt millimeter fra en ny sejr. Der skulle således målfoto til at afgøre sejren i Amstel Gold Race, og det faldt ud til Wout van Aerts fordel.

Ineos har i Pidcocks fravær tænkt sig at satse på polske Michal Kwiatkowski i søndagens løb.

- Jeg glæder mig. Det er altid afslutningen på min forårssæson, og i år har det været supersvært at komme til Ardennerne, fordi jeg har haft et brækket ribben, men jeg har det godt, siger Kwiatkowski.

Foruden Kwiatkowski stiller Ineos til start med Adam Yates, Richard Carapaz, Tao Geoghegan Hart, Luke Rowe, Michal Golas og Eddie Dunbar.

Blandt favoritterne til søndagens løb er Julian Alaphilippe, Tadej Pogacar og Primoz Roglic.