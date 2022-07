Styrt på brostensetape sender ryttere ud af Touren

Det gik vildt for sig på de mange stykker med brosten på onsdagens 5. etape i Tour de France.

For to ryttere blev mødet med brostene et kedeligt et af slagsen, da de styrtede og senere udgik.

Det gjaldt for både Michael Gogl fra Alpecin-Deceuninck og Daniel Oss fra TotalEnergies.

Desuden styrtede Jack Haig fra Bahrain Victorious på grund af en løs barriere på vejen med 30 kilometer til mål.

Dermed er tre ryttere udgået fra årets Tour. Det er samtidig de første ryttere, der er udgået under Touren, der blev indledt med tre etaper i Danmark.

Michael Gogl kom aldrig i mål på onsdagens etape. Østrigeren ramte ind i to ryttere, der kolliderede med tilskuere i vejkanten på det tredjesidste brostensstykke.

Det var Daniel Oss og Bora-rytteren Danny van Poppel. Sidstnævnte er fortsat med i løbet.

Daniel Oss og Michael Gogl blev begge undersøgt på hospitalet, og der var tale om skader, der holder dem ude i et stykke tid.

Michael Gogl har brækket sit kraveben og sit bækken eller bækkenben, og han skal opereres på et hospital i Belgien, oplyser Alpecin-Deceuninck på Twitter.

Sent onsdag aften meddelte TotalEnergies, at Daniel Oss, som gennemførte etapen, var blevet undersøgt, og han havde pådraget sig et brud på en nakkehvirvel.

Skaden vil kræve flere ugers pause, og Daniel Oss er derfor nødsaget til at forlade Touren.

Jack Haig var offer for en løs barriere, der var skubbet ud på vejen, og som sendte flere ryttere i asfalten.

Australieren pådrog sig flere hudafskrabninger og blå mærker. Han fik syet en flænge ved albuen, og han beskadigede også sit håndled slemt.