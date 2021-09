Styrtede to gange: - Den værste skade er på egoet

LEUVEN (Ekstra Bladet): Cykelstativerne blev fyldt alarmerende tidligt op søndag uden for Quick-Step-bussen, som det danske landshold havde lånt i VM-ugen.

Først nummer 54 og 56. Snart nummer 52. Og så en Colnago-racer med nummer 51. Kron, Pedersen, Honoré og til sidst Bjerg forlod VM-landevejsløbet i utide. Honoré kom ind med blodet løbende fra albuen, mens Mads Pedersen var lappet sammen på begge albuer med plaster og forbindinger.

To gange røg han ned inden for kort tid, og det kostede hans videre deltagelse i et VM-løb, hvor det danske landshold var blevet lovprist som et af feltets stærkeste.

- Man slår sig, når man ryger i gulvet, men den værste skade er på udstyret - og på egoet, sagde Pedersen, da han var sluppet ud af sin køredragt og havde fået et bad i bussen.

- Jeg havde sat mig op til det her, og der har været al den snak om et dansk dreamteam, og hvad ved jeg. Og nu står jeg så her.

- Jeg ville gerne have siddet med de andre derude i første gruppe i finalen, sagde Pedersen, som Ekstra Bladet traf ved bussen endnu før, løbet var afgjort.

Cyklen knækkede

Det første styrt skete med 186 kilometer til mål. Pedersen kørte bagest i feltet og vendte sig bagud for at signalere til servicevognen, at han havde brug for en drikkedunk. Et splitsekund senere hamrede han ind i italienerne Matteo Trentin og Davide Ballerini, som var stødt sammen.

- Jeg kørte bare lige ind i dem. Der var intet at gøre, sagde Pedersen, som anden gang blev klemt, da vejen snævrede sig ind.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Mads Pedersen forklarer, hvad der skete, da han styrtede to gange, til et medlem af staben i den danske lejr. Foto: Ernst van Norde.

- Vi kæmpede om pladsen, og jeg havde hul, men jeg blev presset bagfra, og så kom der et sving, hvor jeg ikke kom med rundt, og så røg jeg bare ud over styret en gang til.

Første gang blev styret slået skævt, og Pedersen skiftede hurtigt til sin reservecykel - som så i det andet styrt simpelt hen knækkede. Tilbage på den første cykel, der var nødtørftigt repareret, men løbet var kørt.

Ingen hjælp

Hverken Pedersen eller Kron kunne kæmpe sig tilbage.

- Vi kørte alt, hvad vi kunne, men vi havde en kommissær i nakken, så der var ingen hjælp at hente fra bilerne, sagde Pedersen med tanke på praksis i de fleste løb: At rytterne i ly af en servicevogn får lidt hjælp til at nå tilbage til feltet.

Det blev ikke tolereret i søndagens VM-løb. I det mindste ikke så længe, en af løbets kommissærer var i nærheden.

- Det var umuligt for mig og Kron at lukke hullet til feltet, når italienernen og belgierne begyndte at køre cykelløb for alvor, sagde Mads Pedersen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Ekstra Bladet talte med Mads Pedersen i Belgien inden søndagens VM: