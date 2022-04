Styrtede under jubel - og tabte

Cykelryttere plejer at ramme rigtigt, når de hæver armene på målstregen, men ikke spanske Eduard Prades.

På første etape af Grækenland Rundt - eller Tour of Hellas - var han så sikker på, at han kørte først over stregen, at han besluttede sig for at juble.

Der var bare to problemer.

For det første mistede han herredømmet over cyklen, da hans sadel faldt af - og derfor styrtede han direkte på rumpen. For det andet så vandt han slet ikke etapen.

Han vandt godt nok den afsluttende spurt, men han havde åbenbart overset eller glemt, at newzealandske Aaron Gate var stukket af fra resten af rytterne.

Han var således kørt i mål næsten to minutter forinden og henviste dermed den uheldige spanier til andenpladsen på etapen.

Det græske etapeløb køres for første gang i ti år og har flere danskere på startlisten. Ud over Jakob Egholm (Trek-Segafredo) og Andreas Stokbro og Louis Bendixen (Team Coop) er også det danske hold BHS - PL Beton Bornholm med.

34-årige Eduard Prades har tidligere kørt for storholdet Movistar, men er i dag at finde hos Caja Rural - Seguros RGA.