Styrtede vildt - og leverer klassekommentar fra hospitalet

12. etape af årets Giro d'Italia torsdag var dette års hidtil mest barske.

Seks mand nåede aldrig til mål på grund af styrt på de vanskelige nedkørsler.

En af dem var veteranen Alessandro De Marchi. Den italienske yndling lå længe på asfalten og fik behandling, inden han blev kørt på hospitalet.

Her kunne det desværre konstateres, at hans skader var ganske omfattende. Det meste af hans højre side havde fået et ordentligt slag, der resulterede i et brækket kraveben, seks brækkede ribben og to brud på to brysthvirvler. Det oplyser hans hold, Israel Start-Up Nation på de sociale medier.

Trods de omfattende skader havde den 35-årige fighter ikke tænkt sig at pibe over det - han ville hellere opildne sine holdkammerater:

- Jeg har det fint, indleder De Marchi i holdets tweet og leverer så en kongekommentar til sine holdkammerater, der fortsat er i løbet:

- Gå ud og kæmp og giv aldrig op!

En kommentar, der faktisk er indbegrebet af den italienske rytter, der er notorisk kendt for aldrig at spare sig selv på sine hyppige togter på jagt efter sejre.

Paradoksalt er det faktisk kun blevet til fem af slagsen i De Marchis 11 sæsoner som professionel - til gengæld tre etapesejre i Vuelta a España, en enkelt i Critérium du Dauphiné samt sejr i det traditionsrige italienske endagesløb Giro dell'Emilia.

De Marchi kørte i år i Giroens lyserøde førertrøje i to etaper - 5. og 6.