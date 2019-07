Succes i holdløbet: Her er danskerholds hemmelige våben

En ny og radikalt ændret enkeltstartscykel kan være nøglen til succes i holdløbet for Deceuninck-QuickStep

BRUXELLES (Ekstra Bladet): Navnet Shiv er formentlig ikke et, der får mange klokker til at ringe hos folk uden for cykel-miljøet.

Men det er faktisk Deceuninck-QuickSteps hemmelige våben i forsøget på at vinde holdløbet.

Shiv er nemlig cykelleverandøren Specializeds enkelstartscykel – og den er kommet i en ny og markant forbedret udgave op til Touren.

Nye regler fra UCI betyder nemlig et mere radikalt design, der beviseligt er hurtigere. Det hjalp nemlig Kasper Asgreen til sejr ved de danske mesterskaber.

Og han er stor fan.

- Det er en helt anden cykel.

- Den største mærkbare forskel, når man kommer op på den, er, at den er meget, meget lettere. Den er næsten et kilo lettere med det fulde setup, vi kører med nu i forhold til det fulde setup på den gamle.

- Det lægger man virkeligt mærke til, når man kører rundt i sving og styrer ud af sving. Den er meget nemmere at kaste rundt med og få op i fart i forhold til den gamle.

- Aerodynamisk er den ikke meget hurtigere, men den er bare blevet en generelt bedre cykel at køre på, siger den danske enkeltstarts-mester.

Han og de øvrige QuickStep-ryttere bliver sendt ud på de 27,6 km som tredjesidste hold og har derfor mange mellemtider at køre efter.

