Sulten efter mere: Mads P. går efter pointtrøjen

Han vandt 6. etape af dette års Giro d'Italia i en massespurt og skrev sig ind i dansk cykelhistorie ved at fuldføre sit Grand Tour-hattrick med etapesejre i Tour de France, Vuelta a España og som nævnt Giro d'Italia.

Men det betyder på ingen måde, at Trek-stjernen Mads Pedersen er mættet af succes - han jagter mere.

Det fortæller han ifølge feltet.dk på mandagens pressemøde, hvor Giro-stjernerne holder hviledag.

- Vi skal vinde. Der er et par muligheder i den kommende uge for etaper, og vi vil selvfølgelig forsøge at maksimere udbyttet i forhold til point til pointtrøjen. Vi tager det dag for dag, og så må vi se, hvor vi kan få flest point, fortæller han.

Mads Pedersen har vundet én etapesejr i årets Giro d'Italia, men han har været tæt på flere sejre. Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

Går efter pointtrøje

Mads Pedersen slår flere gang på pressemødet fast, at målet er pointtrøjen.

Her er han efter 9. etape på 89 point, men både Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) og Jonathan Milan (Bahrain - Victorious) er foran ham med 100 og 113 point.

Og derfor lægger den danske cykelstjerne heller ikke skjul på, at han muligvis skal ud i en mere offensiv stil.

- Jeg vil jagte point på alle måder. Nogen dage vil det være for sejren i massespurter og andre dage i udbrud. Vi tager det dag for dag, og så må vi se, hvordan det går, siger han ifølge mediet.

Allerede tirsdag kan vise sig som en god mulighed for Mads Pedersen. Her skal rytterne ud på 196 kuperede kilometer i Norditalien med en flad afslutning.

På søndagens etape måtte Giro d'Italias førende rytter udgå af løbet.