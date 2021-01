Super-doper nægter coronavaccine: Vil ikke sprøjtes med det lort

Det er ikke lige prædikatet 'kanyleforskrækket', man vil smide på cykelrytteren Riccardo Riccò.

Den 37-årige italiener, der for nyligt blev ikendt livsvarig karantæne for sin tredje dopingforseelse, har siden storhedstiden i slutningen af 2000'erne fyldt sig med snart sagt hvad som helst, der kunne øge produktionen af røde blodlegemer.

Men når det kommer til en vaccine mod coronavirussen, der i disse dage bliver rullet ud for det europæiske folk, så sætter han hælene i.

Det har han bekendtgjort på Facebook i et opslag, han senere har fjernet:

'Jeg har læst om flere personer, der mener, at vaccinen burde være obligatorisk! Laver de sjov?'

'Jeg gør, hvad jeg vil med min krop, og ingen kan tvinge mig til at gøre noget, der har en negativ effekt på min krop, så jeg vil ende med at tabe på det.'

'Altså: Du bliver også injiceret med gud ved hvad for noget lort. Men I kan ikke tage røven på folk som mig, der er velinformeret (via læge-venner) og ikke vil tage den skide vaccine.'

Vaccinen mod coronavirussen indeholder ifølge dopingsynderen Riccardo Riccò så meget lort, at han ikke vil have den i sin krop. Foto: Claus Bonnerup

Det er hårde ord fra en mand, der i 2011 var tæt på at dø, efter at han havde forsøgt at give sig selv en blodtransfusion. Det resulterede i stedet i blodforgiftning og akut nyrefejl - og resulterede senere i, at han fik sin anden dopingdom. Denne gang på 12 år, efter at han i 2008 var blevet idømt en toårig karantæne.

Kort før jul modtog Riccò så en livstidsdom for en tredje forseelse. Den begik han i 2014, da han blev taget på fersk gerning i færd med at købe epo på en parkeringsplads ved en McDonald's i den italienske by Livorno.

Coronaviccinen er på grund af manglende data over længere tid blevet betinget godkendt af det europæiske lægemiddelagentur EMA, der løbende evaluerer forløbet.

Selv om der altså er tale om en betinget godkendelse, så har EMA's eksperter vurderet, at dokumentationen for vaccinens effekt og sikkerhed er tilstrækkelig solid.

De godkendte vacciner er såkaldte RNA-vacciner, der ikke indeholder hverken levende eller død virus, men derimod proteiner, der kan efterligne coronavirussen og få kroppen til at danne antistoffer.

I Danmark fik de første danskere coronavaccinen 27. december 2020.

