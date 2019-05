Super-sprinter i kæmpe krise: Opsiger kontrakten

En af verdens mest vindende ryttere gennem tiderne, den tyske supersprinter Marcel Kittel, har valgt at afbryde samarbejdet med sit nuværende hold.

Tyskeren melder således, at han stopper på Katusha.

- På min anmodning har Team Katusha-Alpecin og jeg besluttet os for en tidlig afbrydelse af min nuværende kontrakt, lyder det på Kittels hjemmeside.

- Det har været en lang beslutningsproces for mig, hvor jeg har overvejet, hvor jeg vil hen som person og atlet, og hvad der er vigtigt for mig.

- I de seneste to måneder har jeg haft følelsen af at være udmattet, og i øjeblikket er jeg ikke i stand til at træne og køre på højeste niveau, siger Kittel.

- Derfor har jeg besluttet at tage en pase og få tid for mig selv, hvor jeg tænker over mine mål og laver en plan for min fremtid.

Kittel vandt blandt andet fem etaper i Tour de France i 2017, men har ikke været helt godt kørende på det seneste.

Most pro victories (active riders):

156 - Andre Greipel

146 - Mark Cavendish

123 - Alejandro Valverde

110 - Peter Sagan

89 - Marcel Kittel

76 - Philippe Gilbert

72 - Alexander Kristoff

71 - Edvald Boasson Hagen, Elia Viviani

65 - Nacer Bouhanni

64 - Tony Martin — CafeRoubaix (@CafeRoubaix) 5. maj 2019

Opdateres..