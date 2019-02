Super-start: Fuglsang øverst på podiet

Jakob Fuglsang fik en fornuftig start på sæsonen, og humøret er formentlig højt på hans hold, Astana, efter anden og sidste etape af Vuelta a Murcia.

På ny viste det kasakhiske hold sig nemlig som feltets stærkeste og kunne se veteranen Luis León Sanchez tage sejren både på lørdagens etape og i løbet som helhed.

Astana leverede en magtdemonstration og sluttede med hele fire mand blandt de seks øverste i det samlede regnskab.

Jakob Fuglsang endte på sjettepladsen, men kom alligevel en tur på sejrspodiet som vinder af bjergkonkurrencen.

Den 33-årige dansker blev nummer otte på lørdagens etape, som strakte sig over 180 kilometer og havde fire kategoriserede stigninger.

Jakob Fuglsang med god start på sæsonen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Fuglsang kom i mål 16 sekunder efter en frontduo, der ud over etapevinder Sanchez bestod af verdensmesteren Alejandro Valverde (Movistar).

Efterfølgende var der ros til danskeren fra sportsdirektør Bruno Cenghialta:

- Vi gjorde vores bedste for at kontrollere løbet indtil den første stigning. Derefter kørte Jakob Fuglsang et flot løb, hvor han først tog ansvar ved selv at angribe på stigningen og blive i front på nedkørslen fra Alto Collado Bermejo.

- Og senere, da han blev hentet, udførte han et stort arbejde fra bunden af Cresta del Gallo med at holde sine holdkammerater fremme, sagde Cenghialta.

Valverde sluttede som samlet toer, mens endnu en Astana-rytter, Pello Bilbao, blev nummer tre.

Løbets anden danske deltager, Christopher Juul-Jensen (Mitchelton-Scott), kørte sig i rampelyset ved at deltage i et udbrud undervejs og sluttede på etapens 13.-plads.

