Super-stjerne smittet med corona kort efter triumf

Søndag stod Egan Bernal øverst på podiet efter sidste etape af Giro d'Italia. Nu sidder den colombianske cykelstjerne i isolation.

Han er nemlig blevet smittet med coronavirus, oplyser Ineos-holdet på sin hjemmeside.

- Han har udvist milde symptomer, men har det godt, skriver Ineos.

Ineos meddeler, at Egan Bernal blev testet positiv i forbindelse med en rutinemæssig test torsdag.

Egan Bernal er på grund af den positive coronatest gået i isolation i Monaco, men regner fortsat med at rejse hjem til Colombia inden længe.

Der skal han hyldes for sin samlede sejr i Giro d'Italia.

Egan Bernal er ikke en del af det Ineos-hold, der skal køre Tour de France senere på sommeren, så isolationen ødelægger ikke alverden for colombianeren.

Klatreren, der tidligere har vundet Tour de France, satsede i år alt på Giro d'Italia, og i langt størstedelen af løbet var han da også sine konkurrenter overlegen.

Først i den sidste uge viste han små svaghedstegn, men på det tidspunkt havde han opbygget så stort et forspring i det samlede klassement, at han ikke var til at hente.

Han vandt løbet med et minut og 29 sekunder ned til italienske Damiano Caruso.

Egan Bernal har tidligere proklameret, at han vil forsøge at vinde Vuelta a España senere på sæsonen.

