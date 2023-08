Supersprinter skifter hold

Supersprinteren Fabio Jacobsen har fremtiden på plads.

For når hollænderens kontrakt med Soudal Quick-Step ved årsskiftet, vil han fremover tørne ud for Team DSM. Den 26-årige sprinter har skrevet under på en treårig kontrakt.

Det oplyser det hollandske World Tour-hold på sin hjemmeside.

Foto: GARNIER ETIENNE/Ritzau Scanpix

Skuffende Tour

Dermed er der lagt op til en frisk start for Fabio Jakobsen, der slet ikke fandt melodien under årets Tour de France, hvor han med sin danske leadout-man Michael Mørkøv skuffede.

Jakobsen endte derfor også med at udgå af årets Tour efter 12 etaper, og hvor han undervejs også kæmpede en vild kamp for at komme i mål inden for tidsgrænsen på de store bjergetaper.

Det er dog ikke, fordi hollænderen ikke tidligere har haft succes i spurterne.

Han er således noteret for hele 43 sejre i løbet af karrieren og har blandt andet kørt først over stregen i både Tour de France og Vuelta a España. Sidstnævnte endda hele fem gange.

Nu skal DSM fra næste sæson forsøge at få ham tilbage i stormform.

DSM's nuværende hold tæller blandt andre danskerne Tobias Lund Andresen og Frederik Rodenberg.

Ligesom Jakobsen har danske Michael Mørkøv også kontraktudløb med Soudal Quick-Step. Han har endnu ikke meldt noget ud om fremtiden.