Superstjerne afslører: Jeg stopper

En af dette årtusinds største cykelryttere er i gang med sin sidste sæson i det professionelle cykelfelt.

Den italienske cykelstjerne Vincenzo Nibali fortæller til mediet RAI efter onsdagens etape af Giro d'Italia med mål i hans fødeby Messina, at han parkerer cyklen i garagen efter denne sæson.

- Jeg har ventet på denne etape i et stykke tid. I nogle år. Det var her, jeg begyndte at cykle og træne, så her ville jeg bekræfte, at dette er min sidste Giro og min sidste sæson, siger han til RAI ifølge Cyclingnews.

Efter fem års fravær fra Astana, hvor han også kørte fra 2013 til 2016, er Nibali tilbage på holdet, for hvem han i 2014 vandt Tour de France.

Den 37-årige italiener med kælenavnet 'Hajen fra Messina' er en af få ryttere i historien, som har vundet alle tre grand tours.

Ud over Tour-triumfen i 2014, hvor favoritterne Alberto Contador og Chris Froome udgik efter styrt, har Nibali også vundet Giroen i 2013 og 2016 samt Vuelta a España i 2010.

Han har også tre monumentsejre - cykelsportens fem største endagsløb - på meritlisten. Alle tre vundet på hjemlig grund med sejrene i henholdsvis Milano-Sanremo i 2018 samt de to triumfer i Lombardiet Rundt (2015 og 2017).