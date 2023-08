Superstjerne deler vildt træningsbillede

For Remco Evenepoel er det ved at blive en vane at brænde sig helt af inden et stort cykelløb. Og der bliver naturligvis ikke gjort undtagelser inden Vuelta a España, der starter på søndag.

Den 23-årige belgier brugte således sin lørdag på at brænde en træningstur på knap 235 km af. En monster-tur med 31,8 km/t i gennemsnit, hvilket for almindelige mennesker måske lyder ganske menneskeligt.

Men Evenepoels tur gik ud fra Andorra og indeholdt derfor også 5886 højdemeter, hvilket er en del. Faktisk er det mere end fem ture op ad Alpe d'Huez - hvis man lige vil have en sammenligning.

Det betød, at den nykårede verdensmester i enkeltstart brugte næsten syv og en halv time i sadlen. Bestemt ikke en almindelig træningsdag for en professionel cykelrytter.

Annonce:

Den kunne såmænd have været lidt kortere, men med sand dedikation til sin status som enkeltstarts-verdensmester valgte han at køre de sidste 40 km på sin enkeltstartscykel. Så var den del af træningen ligesom også klaret.

Evenepoel har tidligere kørt gigantiske træningsture inden vigtige cykelløb. Han gjorde det så sent som i juni inden Schweiz Rundt, hvor han kørte 231 km med 4335 højdemeter efter en periode med corona.

Og så var der inden årets Liège-Bastogne-Liège, hvor han tog holdkammerat Fausto Masnada med ud på 220 km med 5000 højdemeter, hvilket fik Masnada til at sige, at han 'aldrig vil lade Evenepoel bestemme træningsturen igen'.

Med sin rundtur i Andorra har Soudal-Quickstep-kaptajnen lagt den sidste store træningstur inden lørdagens holdløb, der blot er på 14,8 km i og omkring Barcelona.

Her får Evenepoel ikke følgeskab af Kasper Asgreen, selvom de i løbet af ugen kørte rekognoscering til Vueltaens 3. etape sammen.

Danskeren havde ellers været en god tilføjelse til Soudal-Quickstep-mandskabet, hvor tempospecialisterne Josef Cerny og Mattia Cattaneo skal være med til at give Evenepoel den bedste start på Vueltaen, hvor han først og fremmest skal bide skeer med Jumbo-Visma med en formstærk Primoz Roglic og en joker i Jonas Vingegaard.